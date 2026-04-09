แพทย์ มช. เปิดผลวิจัย ฝุ่น PM 2.5 มีส่วนช่วยกระตุ้น ‘ไมเกรน’ กำเริบหนัก แนะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่คุณภาพอากาศไม่ดี

9 เม.ย. 69 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติปวดศีรษะไมเกรน ให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

หลังมีผลการศึกษาพบว่า ช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูง สัมพันธ์กับการที่อาการไมเกรนกำเริบบ่อยขึ้น รุนแรงขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างชัดเจน

ทีมอาจารย์แพทย์ ระบุว่า ฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อระบบทางเดินหายใจหรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น แต่ยังอาจมีผลต่อระบบประสาทและเป็นหนึ่งใน “ปัจจัยกระตุ้น” ของอาการไมเกรน โดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติปวดศีรษะอยู่เดิม ซึ่งเมื่อเผชิญกับปัจจัยกระตุ้นอื่นร่วมด้วย เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด อากาศร้อน หรือกลิ่นควัน ก็อาจทำให้อาการกำเริบได้ง่ายขึ้น

ผู้ที่มีอาการไมเกรน ควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอาการในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง หากพบว่าเริ่มมีอาการปวดถี่ขึ้น ปวดนานขึ้น หรือยาเดิมควบคุมอาการได้ไม่ดี ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินและปรับแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ประชาชนควรติดตามค่าฝุ่น PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่คุณภาพอากาศไม่ดี และหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวม หน้ากากป้องกันฝุ่นมาตรฐาน N95 หรือเทียบเท่า เพื่อลดการรับสัมผัสฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย

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