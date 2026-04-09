นายอำเภอแม่สะเรียง เผย สถานการณ์หนักหน่วงแรงคนสู้ไม่ไหว ร้องขออากาศยานช่วยสกัดไฟป่าลุกลามหนัก บนดอยหลักแสน ส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าหนาแน่น
วันที่ 9 เม.ย.2569 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ ผอ.กอปภ.อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ภายหลังฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง สั่งการให้ร้อย.อส.อำเภอแม่สะเรียงที่ 3 พร้อมชุดอาสาดับไฟป่า ออกปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่า บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569) นั้น
การเข้าดับไฟสามารถดำเนินการได้บางส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ทางราบที่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าเขตชุมชน พื่อให้การดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานกับผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน มาปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ดอยหลักแสน เนื่องจากจุดที่เกิดไฟป่าเป็นภูเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้บางส่วนจุดที่สามารถเดินเท้าเข้าถึง
อุปสรรคสำคัญ บริเวณดอยหลักแสนยังคงพบกลุ่มควันหนาแน่นเนื่องจากเป็นภูเขาสูงชันมีความลาดชันสูง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดศูนย์กลางของไฟได้ และเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้างและเป็นสาเหตุให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีค่าเกินมาตรฐาน และเกิดขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในระดับภาคพื้นที่ดิน จึงมีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนอากาศยานในการดับไฟ
ในส่วนของการลดฝุ่นละอองในอากาศ ได้มีการฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนและสถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ อำเภอแม่สะเรียง ดำเนินการเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ซึ่งช่วยลดฝุ่นในอากาศได้บ้าง
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน วันนี้ (9 เม.ย. 2569) เวลา 02.15 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS (NASA) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อน 776 จุด อ.แม่สะเรียงสูงสุด 242 จุด