ช่วยเหลือ เด็กสาว ม.3 เก็บขวดขาย ช่วยครอบครัว หาค่าเทอมเรียนต่อ ม.ปลาย หลังพ่อตกหลังคาเป็นอัมพาตเดินไม่ได้มา 16 ปี แม่เป็นเสาหลักมีรายได้วันละ 380 บาท
9 เม.ย. 69 – นายปรเมศร์ มีสมภพ อายุ 42 ปี เจ้าของเพจ “เมศ เจ้าชายน้อย” ลงพื้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งใน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นห้องเช่า 2 ชั้น พบกับครอบครัวของ “น้องเบญ” น.ส.เบญญาภา ธนกรมนพร อายุ 15 ปี นักเรียน ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ภายหลังสังคมออนไลน์ แห่แชร์ภาพเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง สวมชุดนักเรียนเดินเก็บขวดในถังขยะริมถนนเพื่อนำไปขาย หารายได้ช่วยครอบครัว
จากการตรวจสอบทราบว่า “น้องเบญ” อาศัยอยู่กับ นางกฤษณา รังษีโย อายุ 49 ปี อาชีพแม่บ้านชั่วคราวประจำโรงเรียน กับ นายธนเดช ธนกรมนพร อายุ 59 ปี พ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพาตครึ่งตัวจากอาการกระดูกสันหลังหัก จนทำให้เดินไม่ได้
นางกฤษณา กล่าวว่า ตนเป็นแม่บ้านชั่วคราว มีรายได้วันละ 380 บาท ซึ่งหาหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว เนื่องจากสามีป่วยมา 16 ปี หลังเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหลังคาจนกลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวเดินไม่ได้ ทำให้ต้องเลี้ยงดูทั้งสามีและ “น้องเบญ” ลูกสาว โดยมีลูกช่วยหารายได้อีกทางด้วยการไปเก็บขวดพลาสติกตามถังขยะข้างทางและที่โรงเรียนมาไว้ขาย ช่วยครอบครัวอีกทาง
ตอนนี้ลูกเตรียมขึ้น ม.4 แต่ครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม เพราะรายได้ไม่เพียงพอ แม้ว่าพยายามเก็บเงินหารายได้ทางอื่นเพิ่ม จึงขอทางเพจให้ช่วยเรื่องค่าเทอม ม.4 ประมาณ 3 พันกว่าบาท ตนกลัวว่าหากไม่มีเงินไปจ่าย จะทำให้ลูกหมดสิทธิ์เรียนต่อ
ส่วนสามีที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งตัว อยากได้ความช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นถุงเก็บปัสสาวะ สายระบายของเสียของจากท้อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อยากและมีราคาแพง
ขณะที่ “น้องเบญ” เปิดเผยว่า ตอนนี้เรียนอยู่ชั้น ม.3 กำลังจะขึ้น ม.4 อยากเรียนสายวิทย์-คณิต เพราะอนาคตอยากเป็นพยาบาล ตนช่วยครอบครัวเก็บขยะเก็บขวดมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นขวดพลาสติกขายได้ครั้งละไม่เกิน 100 บาท เพราะสงสารแม่ แม่ทำงานคนเดียวทำให้ค่าใช่จ่ายในบ้านไม่พอ
ก่อนหน้านี้กังวลใจมากเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอม ที่จำเป็นจะต้องจ่ายจองสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 เป็นเงิน 3,580 บาท ซึ่งแม่ไม่มีเงินไปจ่าย กระทั่งได้ขอความช่วยเหลือทางเพจไป ทางเพจจึงมาช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมให้ ทำให้ดีใจที่ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมชั้น ม.4 โดยไม่ต้องย้ายโรงเรียน ส่วนผลการเรียน ตนได้เกรด 3.75 เป็นอันดับ 3 ของชั้น ส่วนเกรดเฉลี่ยมัธยมต้นรวม 3.31
ด้าน นายปรเมศร์ เจ้าของเพจ “เมศ เจ้าชายน้อย” เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับข้อความติดต่อขอความช่วยเหลือ จึงได้ตรวจสอบข้อมูลพร้อมลงพื้นที่และช่วยเหลือ เพราะเห็นว่าน้องเป็นเด็กเรียนดี มีความกตัญญูกับครอบครัว จึงตัดสินใจเข้าให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้