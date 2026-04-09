ชาวบ้านแค้นรวมตัวรอ แม่แท้ๆกับพ่อเลี้ยง ทำร้าย ใช้เครื่องชอร์ตปลา ชอร์ตลูกชาย อายุ 1 ปี 6 เดือนเสียชีวิต สุดท้ายตำรวจยกเลิกทำแผน ปู่เคาะโลงบอกหลานทั้ง 2 คนถูกจับแล้ว
จากเหตุการณ์สลด น.ส.เจี๊ยบ อายุ 30 ปี แม่แท้ๆ และนายสุรศักดิ์ อายุ 38 ปี พ่อเลี้ยง ทำร้ายร่างกายและใช้เครื่องชอร์ตปลา ชอร์ตลูกชาย อายุ 1 ปี 6 เดือนจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2569 โดยตำรวจสภ.เขาดิน จ.ราชบุรี ติดตามจับกุมทั้งแม่และพ่อเลี้ยงได้ช่วงค่ำของวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา
ล่าสุดคดีนี้ วันที่ 9 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน ชาวบ้านพากันมารวมตัวที่บ้านพักในพื้นที่ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุหลังทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวทั้ง 2 คนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านคนหนึ่ง บอกว่า วันนี้ต้องการมาดูหน้าทั้งสองคน โดยเฉพาะแม่ของน้อง อยากจะถามว่าทำไมถึงเป็นแม่ที่ใจร้ายขนาดนี้ เป็นแม่ที่เลวมาก หากตำรวจนำตัวมาทำแผนก็จะขอตบสักที ขอให้ตำรวจช่วยนำตัวมาทำแผนเถอะ
แต่ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นำตัวทั้ง 2 คนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ทำให้ชาวบ้านต่างรอเก้อซึ่งส่วนใหญ่ต่างอยู่ในอารมณ์โกรธแค้น ที่ทั้ง 2 คนทำกับลูกอายุ 1 ขวบ 6 เดือน
ด้านญาติฝ่ายพ่อเลี้ยง นำอาหารและน้ำมาให้ขณะถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพัก บอกว่า หลานชายติดยาเสพติดมานานแล้ว มีอารมณ์รุนแรงเวลาขาดยากับเวลาหิวก็จะอาละวาด ที่ผ่านมาก็เคยขู่จะทำร้ายป้าด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้ต้องขอโทษครอบครัวของน้องด้วย
ส่วนปู่ของเด็ก เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาบอกน้องแล้วว่าแม่กับพ่อเลี้ยงที่ทำให้น้องตายถูกจับแล้ว ขอให้ได้รับโทษสูงสุดให้สมกับที่ทำกับน้อง หากแม่และพ่อเลี้ยงของน้องจะมาขอขมา ตนบอกเลยว่าไม่ต้องมาเพราะถ้ามาก็ไม่น่าจะรอดเพราะลูกหลานของตนคงไม่ยอมแน่