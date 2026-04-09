อุบัติเหตุเศร้า หนุ่มโรงงานทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวสงกรานต์ ขี่จยย.กลับบ้านเตรียมตัวไปเที่ยว กระบะชนท้ายกระเด็นเสียชีวิตคาถนน เสียงร้องไห้ระงม
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 ร.ต.ต.ไตรทศ โตเจริญ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บนถนนหน้าซุ้มประตูวัดหนามแดง หมู่ 3 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านช่วยกันนำร่างชาย ออกจากใต้ท้องรถกระบะโตโยต้า สีเทา ทะเบียนจังหวัดนครนายก ออกมาปั๊มหัวใจก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทำซีพีอาร์ แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบต่อมา อายุ 27 ปี เป็นชาวเมียนมา โดยมีครอบครัวและเพื่อนร่วมงานร้องไห้เสียใจอยู่ริมถนน
สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงงานกลับบ้าน ซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้าย เนื่องจากโรงงานหยุดให้เที่ยวช่วยสงกรานต์ ซึ่งญาติและเพื่อนๆนัดกันเที่ยวช่วงวันสงกรานต์ แต่ขณะจอดรถกลางถนนเพื่อเตรียมเลี้ยวขวาเข้าซอย ถูกรถกระบะที่มีนายยอดรัก อายุ 23 ปี เป็นคนขับพุ่งชนท้ายเต็มแรงจนรถกระเด็นลงข้างทาง ส่วนผู้เสียชีวิตกระเด็นตกจากรถกลิ้งเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป