นบ.ยส.24 สกัดแก๊งค้ายา รวบ 4 วัยรุ่นซุกเคตามีน 200 กิโลกรัม ท้ายรถปาเจโรมูลค่า 40 ล้าน ลำเลียงพักไว้ช่วงก่อนสงกรานต์ ปลายทาง กทม.
วันที่ 9 เม.ย.2569 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และผบ.นบ.ยส.24 สั่งการให้ พ.อ.ศรณณัฐ นวลมณี ผบ.กรมทหารพรานที่ 21 และ ผบ.ฉก.ทพ.21 ให้นำกำลังกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีไปสกัดกั้น หลังรับแจ้งว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม
จึงสั่งการให้ ร.ท.วันชาติ เหมือนปืน ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2101 ฉก.ทพ.21 จัดกำลังชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วทำการซุ่มเฝ้าตรวจ พื้นที่ บ.แพงใต้ ม.11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม กระทั่งเวลา 19.50 น. วันที่ 8 เม.ย. ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยขับออกมาจากพื้นที่ใกล้เคียง และจอดทิ้งไว้ข้างโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่ บ.เนินคะนึง ม.5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
จากนั้นพบรถ จยย.ขับมารับคนขับรถยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไป จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มวัยรุ่นเดินออกมาจากโรงแรมแห่งนี้ เพื่อมายังรถยนต์คันที่จอดทิ้งไว้ จึงแสดงตัวขอตัวค้นชายต้องสงสัยมีท่าทีพิรุธทราบชื่อนายพชรพล ยอมรับเป็นเจ้าของรถยนต์ ขณะตรวจค้นยังพบรถยนต์ต้องสงสัยอีก 1 คัน ภายในมีชายอีก 2 คน ทราบชื่อ น.ส.อนุชิตา อายุ 18 ปี และนายณัฐพงศ์ อายุ 20 ปี คาดเป็นรถยนต์นำทาง จึงคุมตัวไปสอบสวน
เบื้องต้นทั้งหมดรับสารภาพว่ามารับยาเสพติด เพื่อจะนำไปส่งในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จึงขยายผลจับกุมเครือข่ายทีเหลือในห้องพักโรงแรมดังกล่าวอีก 1 คน ทราบชื่อนายพิสิษฐ์ อายุ 24 ปี
ต่อมาจึงได้ตรวจค้นภายในรถยนต์ของนายณัฐพงศ์ พบเป็นยาเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์ทางประสาท (เคตามีน) จำนวน 4 กระสอบ น้ำหนักราว 200 กิโลกรัม วางอยู่ท้ายรถรถยนต์มิตซูบิซิ รุ่นปาเจโร จึงคุมผู้ต้องหาทั้ง 4 คน และตรวจยึดของกลาง พร้อมรถยนต์ 4 คัน โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และแท็บเล็ต 1 เครื่อง
สอบสวนทราบว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนใหญ่จำนวน 3 แสนบาท ให้รับยาเสพติดล็อตนี้ และให้ขนย้ายลำเลียงนำไปส่งต่อให้ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ไปพักไว้ช่วงสงกรานต์ ก่อนจะขนย้ายเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตอนในปลายทาง กทม. เพื่อให้กลุ่มนายทุนรายใหญ่มารับอีกทอด กระทั่งถูกจับกุม
สำหรับยาเสพติดล็อตนี้ หากคิดตามเกณฑ์ของ ปปส. จำนวน 1 กก. ราคาจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 200,000-250,000 บาท ซึ่งหากเล็ดลอดไปสู่ปลายทางจะมีมูลค่าสูง 40 ล้านบาท หรืออาจจะมากกว่า ถือเป็นการจับกุมขบวนการแก๊งค้ายารายใหญ่ในพื้นที่ จ.นครพนม จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ้านแพง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป