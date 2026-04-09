แตกตื่นทั้งโรงพัก หนุ่มขี้หงุดหงิด พกมีด 3 เล่มขึ้น สภ.เมืองอุดรฯ กดบัตรคิวแจ้งความ ลั่นอารมณ์เสีย แจ้งความไว้ครึ่งปี คดีไม่คืบหน้า โดนขโมยของรักในสวนสาธารณะ

วันที่ 9 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุระทึกบน สภ.เมืองอุดรธานี หลังมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามากดบัตรคิวเพื่อรอแจ้งความ แต่กลับมีพฤติการณ์ผิดสังเกต จนเจ้าหน้าที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ระหว่างนั้นตำรวจประชาสัมพันธ์ประจำจุดบริการสังเกตเห็นชายคนดังกล่าวพกอาวุธมีดลักษณะคล้ายดาบยาวติดตัว จึงรีบประสานสายตรวจและเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามเข้าตรวจสอบ ก่อนควบคุมตัวไปสอบถามภายในห้องปฏิบัติการ 191

จากการตรวจค้น พบอาวุธมีดรวม 3 เล่ม ได้แก่ มีดยาวลักษณะคล้ายดาบ 1 เล่ม มีดพร้า 1 เล่ม และมีดพกอีก 1 เล่ม เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ ก่อนตรวจค้นเพิ่มเติมก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย ส่วนปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติด

ทราบชื่อคือ นายทองใส หรือกั๊ก อายุ 44 ปี จากการตรวจสอบพบเคยเข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 เวลาประมาณเที่ยงคืน ว่าถูกลักทรัพย์ภายในสวนสาธารณะหนองบัว ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ เข็มขัดพญานาค กำไลข้อมือ จี้รูปผู้หญิง และเหรียญพญานาค รวมถึงทองแท่งรูปโมนาลิซ่า โดยยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำงานสุจริต คนก่อเหตุจำได้ว่าชื่อ บุญเพ็ญ เขาอ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบด้วย

นายทองใส ยอมรับว่า สาเหตุที่พกมีดเข้ามาในโรงพักเพื่อป้องกันตัว และที่สำคัญคือหงุดหงิดอารมณ์เสียมาแจ้งความตั้งแต่เดือน ต.ค.68 จนถึงตอนนี้ครึ่งปีแล้วคดีไม่มีอะไรคืบหน้า

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงความรู้สึกและโอกาสให้อภัยคู่กรณี เจ้าตัวมีท่าทีผ่อนคลายลง ก่อนกล่าวสั้นๆ ว่า “ให้อภัยก็ได้ครับ…ถ้าชีวิตผมดีขึ้น” เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินคดีแต่อย่างใด เนื่องจากอาวุธมีดที่พกมายังไม่ได้ถูกนำมาใช้ข่มขู่หรือก่อเหตุรุนแรง จึงว่ากล่าวตักเตือน ก่อนปล่อยตัวกลับบ้าน

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