ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา บุกกวาดชายหาดพัทยา จับ 16 สาวต่างชาติ ติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว หรือรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณี

วันที่ 9 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กก.2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (ชลบุรี) สั่งการให้ชุดสืบสวน สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และ ตม.จว.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี บริเวณชายหาดพัทยา ถนนเลียบชายหาด และถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ

เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมหญิงต่างชาติได้รวม 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติอุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และยูกันดา โดยมีพฤติการณ์เข้าข่าย “ติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว หรือรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณี” อันเป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

เบื้องต้น ผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย ถูกเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมถูกเพิกถอนวีซ่าและควบคุมตัวเพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศ ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 ราย พบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมาย

ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 ราย อยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนวีซ่า และเตรียมควบคุมตัวเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทางเช่นเดียวกัน โดยการกวาดล้างครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก สมรักษ์ คำสิงห์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์สาว 17 ปี
3

แฟนๆตกใจ นักร้องสาว ประกาศโสดเลิก นักร้องดีเจหนุ่ม แล้ว เผยสาเหตุแยกกันดีกว่า
4

ดาวพฤหัสย้ายวันนี้! หมอช้าง เผยราศีได้รับผลดี พลิกฟื้นดวงชะตา โอกาสใหม่ในชีวิต
5

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดจังหวัดสำรวจรังวัดทำแผนที่โฉนด ปี 70
6

อุกอาจ! อดีตแฟนหึงโหด จ่อยิงแฟนใหม่สาวโรงงาน 3 นัด หนุ่มวัย 24 ปี สิ้นใจสลด
7

ต๋อย ไตรภพ ขอแถลงความจริงการยุติการออกอากาศ ครัวคุณต๋อย - Today Show ทางช่อง3
8

เปิดใจ 'เจ๊ฟ้า' ผู้ชนะประมูลแผงค้าทำเลทอง 4.5 แสน งานรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน
9

กำแพงแสนเดือด! ดวลสนั่นกว่า 30 นัด รุ่นใหญ่ ‘จิม กระดังงา’ เสียชีวิต
10

ระทึก! เพลิงไหม้บ้านพัก รพ.พิชัย อุตรดิตถ์ วอดทั้งหลัง สลดเจอร่างพยาบาลเสียชีวิต