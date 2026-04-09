เจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ถูกเพื่อนบ้านยิงปู่ข่มขู่หลายครั้ง ไม่พอใจลูกค้าเยอะ เสียงดัง มักจะก่อเหตุเวลาเมาเท่านั้น วอนพูดคุยกันดีดี
วันที่ 9 เม.ย.2569 ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บันทึกภาพขณะที่รถยนต์เก๋งสีดำได้ขับมาจอดที่หน้าอู่ โดยคนที่อยู่ภายในอู่กำลังเล่นสนุกเกอร์กัน จากนั้นชายที่อยู่ในรถเก๋ง ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด ได้ยิงออกมาจากรถจำนวน 5 นัด สร้างความแตกตื่นให้กับคนที่อยู่ในอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่กำลังเล่นสนุกเกอร์จนต้องหลบหาที่ปลอดภัย โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เม.ย.69 เวลา 22.50 น. ที่ผ่านมา
นายรัฐนันท์ อายุ 24 ปี เปิดเผยว่า ได้เปิดอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในแต่ละวันจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เดิมที่เคยถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดัง ทำให้ต้องทำห้องเก็บเสียงขึ้นมา เพื่อให้เสียงไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้าน แม้ภายหลังจะทำห้องเก็บเสียงแล้ว ก็ยังไม่จบ เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน ยังคงมีการหาเรื่องโดยเฉพาะช่วงที่เมาสุรา มักจะนำปืนยิงข่มขู่ออกมาจากบ้าน หนักสุดเพื่อนบ้านได้เดินถืออาวุธปืนมาข่มขู่ถึงหน้าบ้าน ก่อนที่จะมีการปะทะคารมกัน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ตอนนั้นตนกำลังทำกับข้าวในครัว น้องก็ได้เดินมาบอกว่า รถใครไม่รู้มาจอดหน้าบ้าน คล้ายกับรถเพื่อนบ้านที่เคยชักปืนออกมายิง เมื่อเดินออกไปไม่นาน เพื่อนบ้านก็ได้ยิงปืนออกมาทันที ทำให้ต่างคนต่างหลบหาที่ปลอดภัย ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านมักมาว่าที่อู่และบ้านตนเองเป็นแหล่งมั่วสุมมาโดยตลอด และทุกครั้งที่มีการยิงปืนข่มขู่ เพื่อนบ้านมักจะดื่มสุราก่อนทุกครั้ง
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุด เช้าวันต่อมาตนเองได้ไปแจ้งความกับทางตำรวจ สภ.ย่อยศิลา เพราะเกรงจะได้รับอันตราย ที่ผ่านมาตนไม่เคยคิดที่จะไปหาเรื่องกับเพื่อนบ้าน และอยากให้ทางตำรวจ ได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย เพราะตนเองได้แจ้งความไว้แล้ว เพราะต้องอยู่อย่างหวาดผวา เพราะหากมีการเล็งปืน เข้ามาที่ตัว อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้
หากมีปัญหาอะไรก็ให้มาพูดคุยกัน หรือให้ทางผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยเป็นสื่อกลาง เพราะที่ผ่านมาทางเพื่อนบ้านต้องการให้ตนปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตนก็ปรับปรุงให้มาโดยตลอด แต่สุดท้ายเรื่องก็ยังไม่จบ ยังมีการใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่มาโดยตลอด