เก๋งต่างชาติ ซิ่งข้ามเลน ชน 3 ด.ญ.เจ็บ 3 ราย หนึ่งในนั้นอาการสาหัส ขอบริจาคเลือดช่วยชีวิต
วันที่ 9 เม.ย.69 เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด นาทีเกิดอุบัติเหตุ รถเก๋งซึ่งมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับขี่ ขับข้ามเลนไปชนกับรถจยย.ที่สวนทางมา ทำให้เด็กหญิงชาวไทย 3 คนได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน้ามัสยิดบางม่าเหลา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 15.15 น.วันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา
เบื้องต้นทางเพจยังได้โพสต์ขอรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงผู้บาดเจ็บ 1 ราย โดยระบุว่า “ต้องการเลือด! กรุ๊ปไหนก็ได้ โดนเก๋งฝรั่งชนมอเตอร์ไซค์ บาดเจ็บสาหัส บริจาคได้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบให้น้องอาร์ลีน่า เพชรแก้ว”
จากการสอบถาม พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู เผยว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปี จำนวน 3 คน หนึ่งในนั้นคือ ด.ญ.อาร์ลีน่า บาดเจ็บสาหัส ตามที่เพจ โพสต์ขอรับบริจาคเลือดอยู่ขณะนี้ ส่วนคู่กรณีเป็นชาวต่างชาติ ทราบชื่อคือ นายไมเคิล อายุ 29 ปี ขับรถเก๋งโตโยต้า ยาริส เอทีฟ ทะเบียน ขฉ 8031 ภูเก็ต
ซึ่งหลังเกิดเหตุรถได้พุ่งชนร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐาน พบว่ารถยนต์ของชาวต่างชาติได้ขับข้ามเส้นแบ่งช่องทางจราจรไปยังเลนฝั่งตรงข้าม เป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกับรถจยย.อย่างรุนแรง พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์เพียงฝ่ายเดียว จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และนำรถคู่กรณีไปเก็บรักษาที่ สภ.สาคู เพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่อาการของผู้บาดเจ็บยังอยู่ในความดูแลของแพทย์