คณะสงฆ์ชัยนาทสั่งพักงาน “เจ้าคณะตำบล” 1 ปี เซ่นปมตบหัวนักร้องสาว ผิดวินัยฐานแตะตัวสตรี-ข้ามเขตโดยไม่ขออนุญาต เตรียมชงเจ้าคณะภาค 3 ฟันซ้ำถอดตำแหน่ง “พระอุปัชฌาย์”

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2569 พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวน และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีพระอุปัชฌาย์ตบศีรษะนักร้องสาวรถแห่

โดยระบุว่าจากการสอบสวนพบข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นความผิดทางวินัยสงฆ์ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสัมผัสตัวสตรีเพศในที่สาธารณะ ซึ่งถือเป็นการไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย และการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์นอกเขตพื้นที่ตนเองโดยพลการ ไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบมหาเถรสมาคม

ในส่วนของความหนักเบาในการลงมือ และถ้อยคำด่าทอที่ทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันนั้น คณะสงฆ์ไม่สามารถสรุปกระแสความได้เอง จึงจำเป็นต้องรอผลการสอบสวนทางคดีอาญาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นบรรทัดฐาน แต่ในเบื้องต้น เพื่อความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทได้มีคำสั่งให้พระคู่กรณี “หยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะตำบลเป็นเวลา 1 ปี”

ส่วนตำแหน่งพระอุปัชฌาย์นั้น ตามกฎระเบียบเจ้าคณะจังหวัดไม่มีอำนาจถอดถอนโดยตรง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อเจ้าคณะภาค 3 เพื่อพิจารณาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 ปีเช่นกัน

พระราชวชิรกิจจาทร ย้ำว่าคณะสงฆ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและทำงานร่วมกับนิติกรอย่างรัดกุม แต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและพระธรรมวินัย หากผลการสอบสวนของตำรวจออกมาว่ามีความผิดร้ายแรงกว่าที่ปรากฏ คณะสงฆ์พร้อมที่จะพิจารณาโทษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการพักงาน อาทิ การปลดออกจากตำแหน่ง หรือมาตรการทางปกครองอื่นๆ ต่อไป เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวชัยนาท

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