ชาวบ้านผวา ลือเจอผีเด็กยืนอยู่บนเสาป้ายโรงเรียน บุกพิสูจน์พบความจริงกระจ่าง ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 9 เม.ย. 2569 จากกรณีที่โซเชียลแชร์คลิปพร้อมข้อความว่า “เวลาตี 2 มีใครเคยเจอแบบนี้ไหม ปากน้ำ เจอเด็กผู้ชายไม่สวมเสื้อ ชอบตะโกนใส่คนขับรถ ทำให้ตกใจ” โดยเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอเป็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้โพสต์กำลังซ้อนรถจักรยานยนต์ผ่านไปหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกับถ่ายคลิปวีดีโอไปด้วย
สักพักผู้โพสต์ก็ได้มองเห็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่บนเสาข้างป้ายโรงเรียน ผู้โพสต์จึงได้สบถออกมาด้วยความตกใจ จากนั้นก็วนรถกลับมาอีกเพื่อดูให้แน่ใจแต่ก็ไม่มีเด็กคนนั้นแล้ว” ซึ่งหลังจากนั้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีคนเจอลักษณะเดียวนี้มาหลายรายแล้ว บางคนก็นึกว่าผีหลอกเพราะไม่คิดว่าเวลาดึกเช่นนี้จะมีเด็กหรือใครมานั่งเล่นอยู่บนเสาข้างป่ายโรงเรียน
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวเป็นป้ายโรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งข้างๆป้ายจะมีเสาสีเดียวกับป้ายอยู่ฝั่งละเสา มีขนาดกว้างพอที่จะให้เด็กไปยืนหรือนั่งได้สบายๆ ชาวบ้านบางรายให้ข้อมูลว่าได้ยินข่าวว่ามีคนพบเด็กยืนถอดเสื้ออยู่บนเสาข้างป้ายโรงเรียนจริงและลือกันไปต่างๆนานา ว่าเป็นผีบ้าง เป็นคนจริงบ้าง กระทั่งได้ข้อมูลว่าผู้ที่ยืนอยู่บนเสาดังกล่าวเป็นคนจริงๆ ชื่อ ด.ช.เอ(นามสมมุติ) อายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับย่าซึ่งมีบ้านติดกับโรงเรียน
จากการสอบถาม ด.ช.รับว่าเป็นผู้ที่ไปยืนอยู่บนเสาจริง ทำไปด้วยความสนุกสนานและคึกคะนอง โดยในเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี2 ก็จะถอดเสื้อไปยืนหรือนั่งอยู่บนเสา พอมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาก็จะตะโกนว่าช่วยด้วยๆ บางรายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ไปอย่างรวดเร็ว บางรายหากเลี้ยวรถกลับมาดูตนก็จะกระโดดลงแล้วไปหลบอยู่หลังต้นไม้ ทำให้คนเข้าใจว่าผีหลอก
ล่าสุดคืนที่ผ่านมา ได้มีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นตนยืนอยู่บนเสา หญิงคนดังกล่าวไม่กล้าขับผ่าน จากนั้นก็ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางมาหาตนจนเจอและได้ตักเตือนว่าห้ามไม่ให้ทำอีกซึ่งตนก็รับปาก
ด้าน น.ส.สุทธิดา สุทัศน์ ครีเอเตอร์เจ้าของเพจ“น๊กรีวิว เพชรบูรณ์” เปิดเผยว่า ตนทราบข่าวจากพี่ๆหลายคนว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงเรียนแล้วพบเด็กชายยืนอยู่บนป้ายหน้าโรงเรียน ไม่รู้ว่าคนหรือผี ตนจึงชวนเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาพิสูจน์ในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น.วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่ผ่านมา เมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนจึงเริ่มถ่ายคลิป แต่บรรยากาศค่อนข้างมือมีเพียงไฟสลัวๆจากไปส่องถนนที่อยู่ตรงข้ามป้าย จึงทำให้มองเห็นไม่ชัด
เมื่อมาถึงหน้าป้ายได้สังเกตเห็นเด็กผู้ช่วยถอดเสื้อนั่งห้องขาอยู่บนเสาข้างๆป้าย ทำให้ตนตกใจเป็นอย่างมากถึงกับสบถคำหยาบออกมา จากนั้นจึงได้กลับรถและจอดดูแต่ก็ไม่พบจึงได้พยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครออกมา จึงได้นำเรื่องราวมาโพสต์ กระทั่งวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้สื่อข่าวและได้พบกับเด็กชายคนดังกล่าว จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าอาศัยอยู่กับย่า พ่อติดคุก ส่วนแม่ไปมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศ