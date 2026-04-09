สุดสลด เครื่องจักรดูดร่างพนักงานวัย46 เสียชีวิตคาโรงงาน วงจรปิดจับภาพสุดท้าย พบผู้เสียชีวิตยืนทำงานอยู่บริเวณหน้าเครื่องจักรเพียงลำพัง ก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
วันที่ 9 เม.ย.2569 พ.ต.ต.พิเชษฐ์ ปฤกษา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุเครื่องจักรขนาดใหญ่ดึงร่างพนักงานเสียชีวิต ภายในโรงงานแห่งหนึ่งย่านลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิปอเต็กตึ้งและเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่าง เข้าให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในส่วนการผลิต พบเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีร่างของนายวัฒนา อายุ 46 ปี พนักงานโรงงานดังกล่าวติดอยู่ภายในสภาพเสียชีวิต จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้พบเห็นเหตุคนแรกบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.
ขณะกำลังเดินตรวจตราในโรงงาน และเปิดไฟรอบโรงงานตามปกติ ได้สังเกตเห็นเครื่องจักรตัวดังกล่าวยังคงทำงานดูจึงวิ่งเข้าไปดู และพบว่ามีคนติดอยู่ในเครื่องจึงรีบทำการปิดสวิตช์ควบคุมเพื่อให้เครื่องหยุดทำงานก่อนที่จะรีบแจ้งหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสอบ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเบื้องต้นพบภาพก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตยืนทำงานอยู่บริเวณหน้าเครื่องจักรเพียงลำพังก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันร่างถูกดูดเข้าไปในเครื่องอย่างรวดเร็วโดยไม่มีผู้อื่นอยู่ในบริเวณดังกล่าวที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ซึ่งโรงงานดังกล่าวทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/สำนักงาน ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป โดยให้บริการครบวงจร ทั้งการฉีดพลาสติก พ่นสี พิมพ์สี และประกอบผลิตภัณฑ์
ทางด้านพ.ต.ต.พิเชษฐ์ ได้ทำการตรวจสอบและบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานงานให้อาสามูลนิธิใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาตรวจสอบก่อนจะส่งมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งและจำนวนการตรวจสอบกับเจ้าของโรงงานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป