สังเวยรักสามเส้า ผัวติดคุก เมียพากิ๊กเข้าบ้าน พ้นโทษได้2วัน ผัวยิงกิ๊กเมียเสียชีวิตสลด อ้างสาเหตุ ป้องกันตัวเอง
วันที่ 9 เม.ย.2569 ร.ต.อ.วิโรจน์ ปราบปรี ร้อยเวร สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง รับแจ้งเหตุยิงกันภายในบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบว่าหน่วยกู้ชีพได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลป่าบอนไปก่อนหน้า ทราบชื่อคือ นายสมชาติ อายุ 36 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณหน้าอก 1 นัด และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายอารมณ์ อายุ 34 ปี เจ้าของบ้าน ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ พร้อมอาวุธปืนขนาด .38 ที่ใช้ก่อเหตุ บริเวณหน้าบ้านพบมีดพร้าหัวตัดจำนวน 1 ด้าม ตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอารมณ์ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุอยู่ภายในบ้านกับ นางสาวกาน อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นภรรยา ระหว่างนั้นนายสมชาติได้ถือมีดพร้าบุกเข้ามาภายในบ้าน ลักษณะจะเข้าทำร้าย ตนจึงใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวจำนวน 1 นัด ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า นายอารมณ์เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำในคดีอาวุธปืนและยาเสพติดเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา และกลับมาอาศัยอยู่กับภรรยา โดยระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ นางกานได้คบหากับนายสมชาติ จึงคาดว่าเป็นชนวนเหตุให้ผู้ตายถือมีดพร้าบุกมาที่บ้าน จนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อนผู้ตาย บอกว่า ผู้ตายมีอาชีพรับจ้างแบกไม้ยางพาราและรับจ้างทั่วก่อน ก่อนเกิดเหตุหลังทราบว่าสามีของผู้ตายออกจากเรือนจำ เขาก็ขนเสื้อผ้าออกจากบ้านฝ่ายหญิงแล้ว วันนี้ก่อนเกิดเหตุเขาก็ไปทำงานแบกไม้ยางปกติ ไม่ทราบว่าทำไมถึงกลับไปที่บ้านของฝ่ายหญิงอีก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นแก่ผู้ก่อเหตุ และจากการตรวจสอบอาวุธปืนพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป