สุดทน พฤติกรรม เพื่อนบ้าน ขับรถท่อดังทั้งวันทั้งคืน บ้วนน้ำลายเสียงดัง ทำหนุ่มวัย33 เครียดหนัก ป่วยโรคประสาท ต้องกินยาทุกวัน วอนหน่วยงานช่วย
วันที่ 10 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายนัทพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี พนักงานขับรถบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมส่งเสียงดังรบกวนตลอดทั้งวันและคืน จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในละแวกใกล้เคียง
นายนัทพงษ์ กล่าวว่า บ้านหลังติดกันมักมีการเบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดัง รวมถึงมีพฤติกรรมบ้วนน้ำลายเสียงดัง และซ่อมรถในช่วงเวลากลางคืน สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านเป็นประจำ
นอกจากนี้ ยังมีวัยรุ่นมารวมกลุ่มมั่วสุม และปีนประตูรั้วเข้าออกภายในบ้านดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดกลัว และไม่ได้รับความสงบในการพักผ่อน
ที่ผ่านมา ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนพยายามเข้าไปตักเตือน แต่ผู้ก่อเหตุไม่รับฟัง อีกทั้งเมื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบ ก็รับปากว่าจะปรับปรุงพฤติกรรม แต่ทำได้เพียง 1-2 วัน ก่อนกลับมาส่งเสียงดังเหมือนเดิม บางครั้งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต้องรวมตัวกันไปพูดคุยหน้าบ้าน จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือ
หลังเลิกงานกลับมารับประทานอาหารในบ้าน ยังต้องทนฟังเสียงบ้วนน้ำลายดังจากเพื่อนบ้านจนกินข้าวไม่ลง ขณะที่บางคืนต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงท่อรถจักรยานยนต์ที่ขับเข้าออกตลอดทั้งคืน ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ จนเกิดความเครียดสะสม
และขณะนี้มีอาการคล้ายโรคประสาท ต้องรับประทานยาคลายเครียดทุกวัน พร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ตนเองและเพื่อนบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐาน แสดงให้เห็นพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง การรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่ปีนประตูรั้วเข้าออก รวมถึงคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านรายดังกล่าว ก่อนจะเกิดปากเสียงโต้เถียงกันอย่างดุเดือด ซึ่งชาวบ้านหวั่นว่า หากปล่อยไว้อาจบานปลายเป็นเหตุรุนแรงในอนาคต
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวที่เป็นผู้ที่ถูกร้องเรียนนั้น เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์อ้างตัวเป็น ตำรวจ ปปส. บุกเข้าไปใช้อาวุธข่มขู่แล้วชิงเอารถจักรยานยนต์ไป