ขอนแก่น พิษสงคราม น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น กระทบส่งออก มะม่วงดอกไม้สีทอง ยอดสั่งซื้อลดฮวบ ตกค้างกว่า 8 แสนลูก รอเก็บผลผลิตอีก 1 ล้านลูก เชิญชวนปชช.ในประเทศ ช่วยอุดหนุน
10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลาง ที่ยังคงยืดเยื้อและส่งผลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้การส่งออก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านแฮด จ.ขอนแก่น กำลังได้รับผลกระทบ และเสี่ยงที่ผลผลิตที่กำลังเตรียมเก็บเกี่ยวจะตกค้างกว่า 8 แสนลูก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มะม่วงพันธุ์ดอกไม้สีทอง ที่ถูกห่อหุ้มด้วยถุงกระดาษอย่างดี เป็นผลผลิตมะม่วงภายในไร่ของ นายสุธีย์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วง บ้านแฮด เพื่อการส่งออก อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ซึ่งนับจากวันนี้ไปอีกประมาณ 40 วัน ก็พร้อมที่จะเก็บผลผลิต เพื่อนำไปคัดแยกส่งขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ผลผลิตส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มได้เก็บผลผลิตในช่วงต้นเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ได้ถูกนำมาคัดแยก ตรวจสอบความสวยงามของลูกมะม่วงแบบลูกต่อลูก หรือ ที่เรียกว่า การคัดเกรด
ทั้งนี้ภายในโรงคัดแยกเกรดมะม่วง บ้านแฮดเพื่อการส่งออก ซึ่งมีประชาชน ที่ต้องการรับทานมะม่วงดอกไม้สีทอง เดินทางมาซื้อถึงโรงคัดแยก รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการขนส่งผลผลิตมะม่วงไปจำหน่าย มารอรับมะม่วง ไปส่งตามการสั่งจองของลูกค้า ที่สั่งจองผ่านไปรษณีย์ไทย สาขาต่าง ๆ และ จองผ่านทาง www.thailandpostmart.com
นายสุธีย์ เปิดเผยว่า ปีนี้มะม่วงดอกไม้สีทอง ที่ทางกลุ่มเพาะปลูก เริ่มออกผลผลิตมาตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ประมาณ 1 แสนลูก โดยได้ทยอยจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง กระทั้งเข้าสู่เดือน เม.ย. มีมะม่วงที่พร้อมเก็บผลผลิตประมาณ 1 ล้านลูก และบางส่วนที่รอเก็บผลผลิตในช่วง พ.ค. ประมาณ 2 แสนลูก
ซึ่งหากเป็นช่วง ปี’68 ที่ผ่านๆ มา ผลผลิตจะถูกส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศจนไม่เหลือ แต่ปีนี้ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทผู้ส่งออกที่เป็นเครือข่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
โดยเฉพาะราคาต้นทุนในการส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศสูงขึ้น ทำให้ยอดการสั่งซื้อมะม่วงลดจำนวนลง และราคามะม่วงลดลงตามไปด้วย ยิ่งในช่วงที่ผลผลิตมะม่วงในประเทศออกมาพร้อมกันจำนวนมาก ก็ยิ่งทำให้ราคาลดต่ำลงไปกว่าครึ่ง
จากปัญหานี้ ทำให้ทางกลุ่มกังวลว่า ผลผลิตมะม่วง ที่รอเก็บผลผลิตในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. นี้ อีกกว่า 1 ล้านลูก จะค้างสต๊อก เพราะส่งออกต่างประเทศไม่ได้ และผลผลิตได้รับความเสียหายในที่สุด
นายสุธีย์ กล่าวอีกว่า จากผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ จึงอยากเชิญชวนประชาชนในประเทศ ได้ช่วยอุดหนุนมะม่วงดอกไม้สีทองของทางกลุ่ม รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในการช่วยซื้อและช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนไทยได้กินมะม่วงบ้านแฮด ซึ่งเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และเป็นมะม่วงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI ของภาคอีสาน
สำหรับ ผู้ที่สนใจอยากอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ที่ทำการกลุ่มมะม่วงบ้านแฮด เพื่อการส่งออก เลขที่ 208 หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 086 – 5534139 สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.thailandpostmart.com และ ติดต่อสั่งซื้อได้ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ