กรมทางหลวง หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว คืนผิวจราจรช่องทางหลัก ถนนพระราม 2 อำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแจ้งแผนจัดการจราจร หลังเทศกาล

10 เมษายน 2569 – สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว และคืนผิวจราจรช่องทางหลักถนนพระราม 2 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยระบุว่า ขณะนี้พื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว (ตอน 4 และตอน 7) ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกติดตั้งและยึดชิ้นส่วนโครงสร้างในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวง ได้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมดชั่วคราว พร้อมคืนผิวจราจรในช่องทางหลักบนถนนพระราม 2 ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุด

สำหรับการจัดการจราจรภายหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักในบางจุดอีกครั้ง เพื่อเข้าดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับในส่วนที่เหลือให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีแผนการปิดเบี่ยงการจราจร ดังนี้

จุดปิดเบี่ยงจราจร : บริเวณ กม.26 และ กม.30+500
กำหนดการ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ช่วงเวลาดำเนินการ : เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.

ทั้งนี้ กรมทางหลวง มีเป้าหมายให้การดำเนินงานขั้นตอนการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับของทางหลักในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และสามารถคืนผิวจราจรช่องทางหลักได้ก่อนช่วงวันเปิดภาคเรียน (กลางเดือนพฤษภาคม 2569) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วน

กรมทางหลวง ขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนก่อนการเดินทาง โดยสามารถติดตามข้อมูลสภาพการจราจร หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง)

กรมทางหลวง – https://www.doh.go.th/

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