สุดสลด ไฟไหม้โกดัง กลางดึก คลอกสุนัขตาย 17 ตัวในกองเพลิง เผย นาทีเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่น ก่อนแสงเพลงลุกโชนลามเผาวอด ตร.เร่งหาสาเหตุ
วันที่ 10 เม.ย.2569 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ อ่างศิลป์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังขนาดใหญ่ เก็บอุปกรณ์สิ่งของ แก้วพลาสติก แก้วน้ำ แก้วกาแฟกระดาษ กล่องลังบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เตรียมส่งให้ร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุภชัย วิบูรณ์สุขสันต์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถดับเพลิงจาก อบต.หนองสาหร่าย, เทศบาลเมืองปากช่อง, เทศบาลตำบลวังไทร, อบต.ขนงพระ, เทศบาลตำบลสีมามงคล, อบต.หนองน้ำแดง รวม 7 คัน
พร้อมรถอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างวิชชาธรรมปากช่อง รวมทั้งรถพยาบาล รถกู้ชีพ รถเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 36 คน ร่วมเข้าช่วยเหลือ โดย มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ถูกไฟลวกที่ข้อเท้า ใช้เวลาดับเพลิงกว่า 1 ชั่วโมง ไฟสงบลง
ทำให้โกดังขนาดใหญ่ถูกไฟไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านหมดทั้งหลัง แต่ที่สลดใจพบซากลูกสุนัขถูกไฟคลอกในกองเพลิงรวม 17 ตัว ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงลุกไหม้ครั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ ค่าเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท
จากการสอบถามผู้ที่พักอยู่ติดกับโกดังและเห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ได้ยินเสียงตุบตับ 2 ครั้ง ดังแรงมาก จึงออกมาดูเห็นแสงเพลิงลุกไหม้จากกลางโกดังเก็บของ และมีกลุ่มควันจำนวนมาก จึงรีบตะโกนบอกเจ้าของให้ทราบ จากนั้นเจ้าของได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองสาหร่าย
ด้าน พ.ต.ท..วีระศักดิ์ กล่าวว่า ได้ถ่ายภาพเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุไว้แล้ว โดยเบื้องต้นจะได้เชิญเจ้าของโกดังมาสอบสวน พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุให้ละเอียดอีกครั้ง