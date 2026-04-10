อากาศร้อนคร่าชีวิต ยายวัย 69 หลังไปช่วยดับไฟไหม้ฟาง กลางทุ่งนา คาดว่าเป็นลม แต่ไม่มีคนเห็น จนเสียชีวิต
วันที่ 10 เม.ย.2569 ร.ต.ท.ปวริศ คุณดิลกรังสี รอง สว.(สอบสวน)สภ. เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งจากประชาชน พบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ กลางทุ่งนา หมู่ 7 ใกล้วงแหวนราชพฤกษ์ ถนนหมายเลข 9 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุดเมืองปทุมธานี
ในที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาติดกับสวนกล้วย พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 รายทราบชื่อ นางบังอร เพไร อายุ 69 ปี สภาพนอนหงาย ใกล้กันยังพบไม้ตีไฟ 1 อัน
จากการสอบถาม กำนันตำบลบางเดื่อ กล่าวว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีชาวบ้านโทรไปแจ้งว่ามีชาวบ้านเผาทุ่งนา และลามเข้าสวนกล้วย ตนเองจึงขับรถมาดูก็พบว่ามีลุงสามีผู้ตายกำลังเผ่าฟางอยู่ ตนเองจึงลงจากรถมาช่วยดับ และมีชาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยดับจน ฟางในนาข้าว และในสวนดับหมด จากนั้นก็ไปส่งสามีของผู้เสียชีวิตในบ้าน มารู้ข่าววันนี้ว่าภรรยาของคุณลุงมาเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาคาดว่าน่าจะมาช่วย ดับไฟที่เผาฟางแต่ไม่มีคนเห็น และ ช่วงนี้เป็นอากาศร้อนคาดว่าน่าจะเป็นลม แต่ไม่มีคนเห็นจึงเสียชีวิต
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานี พร้อมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสอบถามญาติถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบการเสียชีวิต และจะให้ญาติไปรับมาบำเพ็ญกุศลทางเหนือต่อไป