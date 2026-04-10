สนธิกำลัง ทหาร กกล.สุรสีห์ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตชด. ตั้งจุดตรวจ สกัดจับรถกระบะ ลักลอบขน บุหรี่เถื่อน ล็อตใหญ่ มูลค่าเกือบ 60 ล้านบาท ควบคุม 2 ผู้ต้องหา ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
10 เม.ย. 2569 – พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับ น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว มีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีจำนวนมาก จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในจังหวัด
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า นำกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 และฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง
ต่อมาเวลา 15.00 น. วันที่ 9 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผก 911 กาญจนบุรี มีลักษณะบรรทุกสิ่งของจำนวนมาก จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจ
จากการตรวจสอบ พบผู้ขับขี่คือ นายจตุรงค์ โพธิ์เงิน อายุ 33 ปี และ ผู้โดยสารเป็นชายสัญชาติเมียนมา อายุ 37 ปี ไม่ทราบนามสกุล ตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษี 6,590 คอตตอน ซุกซ่อนบริเวณท้ายกระบะ รวมมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า 59.31 ล้านบาท
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การว่า รับจ้างขนส่งสินค้าจากบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี โดยมีผู้นำทางไม่ทราบชื่อ ให้นำรถไปจอดทิ้งไว้ริมถนน ก่อนกลับมาขับต่อ เพื่อลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยจะมีผู้มารับช่วงต่อ และได้รับค่าจ้าง 10,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ สามารถสกัดจับได้ก่อนส่งมอบสินค้า จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต” พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามจับผู้ร่วมขบวนการ