หนุ่มวัย 45 ปี ขับกระบะกลับบ้าน รถเสียหลักพลิกคว่ำ เสียชีวิตติดคาซากรถ
วันที่ 10 เม.ย.2569 พ.ต.อ. เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เมืองพะเยา รับรายงานเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง บนถนนสายบ้านห้วยทรายคำ มุ่งหน้าบ้านร่องไผ่ พื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 1 ราย เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยา และสมาคมกูัภัยร่วมกุศลพะเยา กู้ชีพเทศบาลบ้านต๋อม
หน่วยดับเพลิง เทศบาลบ้านต๋อมกลางฯเทศบาลบ้านต๊ำ เดินทางเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ทะเบียน กง-4776 พะเยา พลิกตะแคงอยู่ข้างทาง สภาพรถพังยับมีผู้เสียชีวิตติดภายในรถ ทราบชื่อนายสุรชัย สระสม อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่ต้องแร่งนำร่างออกจากซากรถ นำรถออกจากจุดเกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรตามขั้นตอน
จากการสอบถามทราบว่ารถคันดังกล่าวน่าจะวิ่งมาเส้นทางกลับบ้าน หลังจากนั้นเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ และเสียชีวิตดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ ว่าเกิดจากความเร็ว สภาพถนน หรือปัจจัยอื่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป