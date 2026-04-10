แค่ 4 วัน ‘ปาล์มน้ำมัน’ ราคาร่วงแล้ว 2 บาท หลังรัฐบาลสั่งระงับการส่งออก คาดหลังสงกรานต์ราคาจะดิ่งลงมาอีกเรื่อย ๆ
10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในตำบลเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ พบว่า ราคาวันนี้รับซื้ออยู่ที่ 6.80 บาท ต่อ กก. ซึ่งดิ่งลงต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวันนี้ ราคาลดลงมาอีก 70 สตางค์ จากเมื่อ 4 วันก่อนที่ 8.80 บาท ต่อ กก. ทำให้เพียงไม่กี่วันราคาปาล์มน้ำมัน ลดลงมาแล้ว 2 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รายได้ลดลงทันที
จากการสอบถามทางลานรับซื้อปาล์ม แจ้งว่า ภายหลังจากวันแรกที่มีการออกมาตรการระงับการส่งออกของรัฐบาล ทำให้ราคามีการลดลงทันที 50 สตางค์ ต่อ กก. จากนั้นได้ปรับลงมาต่อเนื่อง
ขณะที่วันที่ 11 เม.ย. ลานส่วนใหญ่จะหยุดรับซื้อ เนื่องจากโรงงานจะหยุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชื่อว่าเมื่อพ้นเทศกาลราคาจะร่วงลงมาอีก เนื่องจากจะมีผลปาล์มออกมามากในช่วงหยุดตัด 3-4 วัน
ด้านเกษตรกร เชื่อว่าสาเหตุที่ราคาร่วงในขณะนี้คือ มาจากมาตรการหยุดส่งออก หากต้องการส่งต้องขออนุญาต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหล่น เนื่องจากสินค้าจะล้นมากกว่าเดิม