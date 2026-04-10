บ้านถูกตัดไฟมาหลายเดือน เจ้าของบ้าน ทิ้งพาวเวอร์แบงก์เก่าไว้ อากาศร้อนจัดทำระเบิดตูมสนั่น ไฟไหม้บ้าน โหมลุกเผาวอดทั้งหลัง เผยจุดต้นเพลิง
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กิจไธสง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.สตึก รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมผู้ใหญ่บ้านตาลอง และรถดับเพลิง อบต.ทุ่งวัง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนัก รถดับเพลิงจำนวน 5 คัน เร่งควบคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นพบไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง
จากการสอบถาม นางทองจันทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ชาวบ้าน กล่าวว่า บ้านตนอยู่ติดกับต้นเพลิง ช่วงเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านมานั่งเล่นโทรศัพท์ ได้ตะโกนว่าไฟไหม้บ้าน จึงรีบช่วยกันตักน้ำในโอ่งดับไฟ และรีบแจ้งรถดับเพลิง แต่ไฟลุกลามรวดเร็วมากเพราะเป็นบ้านไม้เก่าอายุกว่า 70 ปี
ด้าน นายเอกราช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ตนไปอาศัยอยู่ที่บ้านของป้าอีกหลังหนึ่งมานานหลายเดือนแล้ว เนื่องจากไฟฟ้าบ้านหลังนี้ถูกตัดไป เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ ยอมรับว่า งงว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะต้นเพลิงไปเกิดอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน แต่บนชั้น 2 ของบ้านตนเอาพาวเวอร์แบงก์สำหรับชาร์จโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ได้แล้วเก็บไว้หลายเครื่อง
ส่วนตัวมองว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า พาวเวอร์แบงก์เก่าที่เก็บไว้หลายเครื่องจะระเบิดขึ้นเอง เนื่องจากจุดที่เก็บไว้ในช่วงบ่ายแดดจะส่องมาถึงบริเวณนั้นตลอดเวลา ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนจัด อุณหภูมิในพื้นที่ทะลุสูงกว่า 40 องศาเซลเชียล ทำให้พาวเวอร์แบงค์ระเบิดขึ้นได้
นายมนูญ มั่นเฮง นายกอบต.ทุ่งวัง กล่าวว่า ตอนนี้ทางอบต.ได้เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนทั้งนี้ จะประสานกับทาง อ.สตึก เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ซึ่งทางพนักงานสอบสวน สภ.สตึก ได้ทำการกันพื้นที่เกิดเหตุและประสานให้ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์มาทำการตรวจหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้อีกครั้ง ส่วนมูลค่าความเสียหายประมาณ 800,000 บาท