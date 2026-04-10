ตราด เทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยว เมินน้ำมันแพง ไม่สนราคาค่าโดยสารใหม่ แห่ขึ้นเรือเฟอร์รี่เที่ยวเกาะช้าง ด้าน ผจก.ท่าเรือ แจ้ง เตรียมเรือ 4 ลำ เพิ่ม บริการ นทท. มั่นใจ เพียงพอ
10 เมษายน 2569 – ที่บริเวณท่าเรือเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด นักท่องเที่ยว ยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ที่อำเภอเกาะช้าง ตามปกติ
โดยช่วงเช้า รถยนต์ต่อคิวยาวออกไปนอกถนนกว่า 500 เมตร แต่หลังจากผู้บริการนำเรือมาเพิ่มอีก 2 ลำ ทำให้รถยนต์สามารถเข้าไปในพื้นที่ท่าเรือและไม่ต้องต่อคิวเหมือนเดิม และผู้บริหารยังได้ตีเรือเปล่าจากอำเภอเกาะช้างมารับรถยนต์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น
นายภานุพงษ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ เปิดเผยว่า มีรถยนต์มารอคิวลงเรือเฟอร์รี่ในช่วงเช้ามีต่อคิวยาวไปถึงนอกถนนใหญ่ แต่หลังจากบริษัทนำเรือจากเกาะช้างมารับเพิ่มขึ้นทำให้ปัญหารถยนต์สะสมลดลง และในช่วงสายก็เดินทางได้เป็นปกติ
ซึ่งยอมรับว่า วันนี้เป็นวันแรก ที่คิดราคาค่าโดยสารใหม่ แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมองว่า เดินทางมาเกาะช้างเพียงปีละไม่กี่ครั้ง และส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลกับปัญหาเรื่องนี้ แต่จะมีบ้างกับชาวเกาะช้างที่ใช้เรือเฟอร์ข้ามไปมาต่อเนื่องในแต่ละวัน
แต่ทางบริษัทก็ได้ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่แล้ว ไม่ได้เหมือนวันแรกที่มีมติขึ้นราคา ซึ่งที่เกิดปัญหาเพราะว่า มีการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของทางบริษัทไม่ชัดเจน แต่วันนี้ได้ข้อยุติแล้วทั้งหมด ขณะที่การบริการต่างๆ ก็ยังเหมือนเดิม คือเมื่อรถยนต์สะสมในแต่ละฝั่งมาก ก็จะตีเรือเปล่าเดินทางไปรับเพื่อระบายรถยนต์ให้เร็วขึ้น ซึ่งทำได้ดี และแก้ปัญหาได้
“ช่วงสงกรานต์ บริษัทได้เตรียมเรือทั้งหมด 4 ลำให้บริการเต็มที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถยนต์ติดสะสมทั้งสองฝั่ง ซึ่งช่วงสงกรานต์หรือช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมามากๆ จะมีรถยนต์เข้าพื้นที่เกาะข้าง อยู่ไม่เกิน 2,500 คัน ไปกลับก็ 5,000 คัน ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการของบริษัท” นายภานุพงษ์กล่าว
ผู้จัดการท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ แจ้งว่า นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าฯตราด ได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะช้างลดน้อยลงไปหรือไม่ จากการที่มีการขึ้นราคาค่าโดยสาร ซึ่ง นายภานุวัฒน์ ได้แจ้งกลับไปว่า ปกติ ดูแล อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอย่างดี โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ ที่เป็นวัดหยุดยาวต่อเนื่อง จะนำเรือเฟอร์ทั้ง 4 ลำมาให้บริการ มั่นใจเพียงพอ
ขณะที่ นางสาว ณ ตะวัน จิรากรณ์ นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะช้าง พร้อมเพื่อนๆ กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆ กับการขึ้นราคา เพราะเดินทางมาเที่ยวเกาะช้าง แต่ละปีเพียงไม่กี่ครั้ง ซึ่งก่อนเดินทางมา ทราบจากสื่อมวลชนแล้วว่า จะขึ้นราคา ซึ่งครั้งแรกขึ้นสูง แต่มาเปลี่ยนแปลงขึ้นเพียง 10 บาท/คน/เที่ยว จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบ จึงได้ตัดสินใจมาเที่ยว
การขึ้นราคาค่าโดยสารไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวเกาะช้างในวันนี้ ต้องยอมรับว่า เกาะช้างมีธรรมชาติที่สวยงาม และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ การเดินทางมาพร้อมเพื่อนๆ ช่วงหยุดยาว 3 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มาพักผ่อน ก่อนกลับไปทำงานตามปกติ
ด้านนักท่องเที่ยวจากจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังซื้อตั๋วลงเรือเฟอร์รี่ ซึ่งมาพร้อมกับครอบครัว กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกกังวัลใดๆ กับราคาตั๋วโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าโดยสารรถยนต์ที่ข้ามไปจาก 120 บาท ขึ้นมา 180 บาท เเละค่าโดยสารคนที่เดินทางมา เพราะเดินทางมาเที่ยวเกาะช้าง ปีหนึ่ง 2-3 ครั้ง จึงไม่ได้รับผลกระทบ