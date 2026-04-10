นปพ.เกาะพะงันระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์รวบผู้ต้องหาอาวุธปืนยาเสพติดเพียบ
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.69 พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สส. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และนายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด และอาวุธปืน ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 เม.ย. 69 รวม 4 คดี
พ.ต.ท.เจริญชัย กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก. พ.ต.อ.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น ผกก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้หน่วยปฎิบัติการพิเศษ กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สนธิกำลังร่วมกับ สภ.เกาะพะงัน สืบสวนระดมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว จึงได้เปิดปฎิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่
โดยรายแรก สามารถจับกุมตัวนายเทพทัต อายุ 29 ปี พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 ยี่ห้อ LES BAER จำนวน 1 กระบอก แมกกาซีน จำนวน 2 อัน กระสุนปืนขนาด .45 จำนวน 16 นัด ยาบ้า จำนวน 25 เม็ด โดยสามารจับกุมตัวได้ที่บริเวณถนนทางเดินหน้าสนามยิงปืน ยางใหญ่ ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
รายที่ 2 ร่วมกันจับกุมตัวนายจุฑามาศ อายุ 45 ปี รายที่ 3.ร่วมกันจับกุมตัวนายกรกต อายุ 32 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 36 เม็ด ไอซ์จำนวน 5.10 กรัม อุปกรณ์การเสพ จำนวน 3 ชุด,อาวุธปืนลูกซองยาว ขนาด 12 ยี่ห้อ REMINGTON 470 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 จำนวน 7 นัดและกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 1 นัด โดยจับกุมที่บ้านพัก ม.5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
และรายที่ 4 จับกุมตัวนายชุมพล อายุ 45 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 ยี่ห้อ เทารัสจำนวน 1 กระบอก แมกกาซีน จำนวน 2 อัน กระสุนปืน ขนาด .45 จำนวน 10 นัด ยาบ้า จำนวน 30 เม็ด ไอซ์จำนวน 2.50 กรัม อุปกรณ์การเสพ จำนวน 2 ชุด และเห็ดขี้ควาย จำนวน 7 ถุง น้ำหนักรวม 13.20 กรัม โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณขนำหมู่ที่ 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีข้อหา “มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, มียาเสพติดให้โทษประเภท1 (ไอซ์ ยาบ้าหรือเมทแอมแฟตามีน ) ไว้ในความรอบครองโดยผิดกฎหมาย, มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) ไว้ในความรอบครองโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”ต่อไป