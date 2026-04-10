สงกรานต์สร้างสุข อบต.เป้า รวมพลังชุมชน สืบสานประเพณีไทย เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อชาวต่างชาติ
10 เม.ย 2569 – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นายไพจิตร สุวรรณกูฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า พร้อมด้วยนางสาวเบญจา จิตรสบาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2569 เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน
ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและความกตัญญู อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยและการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยเน้นแนวคิดการจัดงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลัก Zero Waste ส่งเสริมการลดขยะ การคัดแยกขยะ และการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ และยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือผ้าท้องถิ่น
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อชาวต่างชาติ พร้อมทั้งจัดการประกวดการแต่งกายชุดไทย และการประกวดส้มตำลีลา โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน “หมอลำ” เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม และร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน
นายไพจิตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2569 วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ที่ถูกถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นการสมสริม รักษาศิลปะ จารีด ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในชุมชน การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุอันเป็นการแสดงถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้สูง อายุซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทย
ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่นของคนในชุมชน