สธ. เตรียมรับมือ สงกรานต์ 2569 งัด 5 มาตรการ ทางการแพทย์ พร้อมช่วยชีวิตประชาชนทั่วไทย ห่วง กลุ่มผู้สูงอายุ พบสถิติเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
10 เมษายน 2569 – ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมแถลงในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
นายพัฒนา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ดังนี้ 1. ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ (EOC) ทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในทุกระดับอย่างใกล้ชิด
2. เตรียมทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทุกระดับ และบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือการเกิดอุบัติเหตุหมู่ 3. ตรวจสอบและสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถพยาบาลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
4.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคจากความร้อน และเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยลมแดด (Heat Strok) ให้เพียงพอ 5. เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด รายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง
และ 6. เตรียมการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ การคัดกรองอาการเมา ณ ด่านชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยหากพบเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ที่สงสัยดื่มแล้วขับ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาผู้จำหน่าย หรือจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า สำหรับการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากรณรงค์เรื่อง ลดความเร็ว ดื่มไม่ขับ และง่วงไม่ขับแล้ว ยังเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากพบสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยปี 2568 เสียชีวิตทางถนนถึง 4,343 ราย หรือร้อยละ 27 และผู้สูงอายุยังเป็นผู้ขับขี่เองถึง ร้อยละ 80 โดยใช้มาตรการ 5 Safes for Seniors ในการคัดกรองและให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุที่ยังขับขี่
ประกอบด้วย 1. Safe Vision การมองเห็นที่ดี 2. Safe Body สภาพร่างกายที่พร้อม 3. Safe Brain สมาธิดีและมีการตัดสินใจที่เหมาะสม 4. Safe Health ไม่มีโรคประจำตัวหรือใช้ยาที่ส่งผลต่อการขับขี่ และ 5. Safe Care หากขับไม่ไหวให้ลูกหลานดูแลไปส่ง