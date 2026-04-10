ประชาชนก่ายหน้าผาก ค่าน้ำมัน กลับบ้านสงกรานต์ จาก 2,800 ขึ้นเป็น 5,000 ชี้หลายคนเลือกไม่กลับปีนี้ โอนเงินให้พ่อแม่แทน เพื่อเซฟเงินจากค่าน้ำมัน
10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยพบว่าที่ถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้านกันอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ปริมาณรถฝั่งขาเข้า จ.นครราชสีมา มีปริมาณมาก มีรถชะลอตัวในบางช่วง แต่ยังคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วได้ปกติ
ขณะที่บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันริมถนนมิตรภาพ เต็มไปด้วยประชาชนที่ใช้เป็นจุดพักรถชั่วคราวและยังเข้ามาเติมน้ำมันเพื่อเดินทางต่อ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้นั้น ได้ส่งผลกระทบไปยังประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเกือบเท่าตัว
นายคำภีร์ รักกาล อายุ 45 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อก่อนเติมน้ำมันเต็มถังทั้งขาไปและขากลับกรุงเทพฯ อยู่ที่ 2,800 บาท ตอนนี้ค่าน้ำมันจ่ายตอนนี้เต็มถังราว ๆ 5,000 กว่าบาท อย่างไรก็ตามปีนี้คิดว่าหลายคนเลือกโอนเงินไปให้พ่อแม่แทน เพื่อเลี่ยงรายจ่ายค่าน้ำมันที่ไม่คุ้ม หากต้องขับรถไปเอง สู้เซฟเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นได้