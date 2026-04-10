ลุยตรวจแหล่ง ‘น้ำบาดาล’ บ้านคุณยายวัย 88 ปี ที่ถูกซื้อนำไปผลิตเป็น น้ำมะพร้าวปลอม พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนำไปเข้าห้องแล็บวิเคราะห์
10 เม.ย. 69 – นายประสิทธิพร จิตต์วารี นายช่างเทคนิคอาวุโส สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี เข้าตรวจแหล่งน้ำบาดาลที่บ้านหลังหนึ่ง ม.5 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ภายหลังตกเป็นข่าวว่า บ้านหลังนี้มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อดูดน้ำขึ้นมาขายให้กับรถบรรทุกน้ำ และมีการนำไปทำน้ำมะพร้าวปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
นางสาย ขำดี อายุ 88 ปี เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า ขุดบ่อบาดาลเพื่อดูดน้ำขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภคตั้งแต่ตนนั้นอายุ 20 ปี จนถึงตอนนี้น้ำในบ่อบาดาลที่ขุดไว้ก็ไม่เคยแห้ง วันหนึ่งมีรถมาซื้อประมาณ 5-6 คัน น้ำก็ไม่เคยแห้ง ส่วนรถที่มาซื้อนั้นตนไม่ทราบว่าเอาน้ำไปทำอะไร
นายประสิทธิพร จิตต์วารี นายช่างเทคนิคอาวุโส สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กล่าวว่า น้ำมะพร้าวปลอม ที่ใช้น้ำบาดาลทำต้นทางมันเกิดจากบ้านคุณยาย เจ้าหน้าที่รัฐก็อยู่นิ่งไม่ได้ เพราะสังคมตั้งคำถามว่า หน่วยงานรัฐทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่มาตรวจสอบ วันนี้ก็เลยต้องมา
การตรวจสอบนั้นทำตามขั้นตอนคือ วัดความลึก เก็บตัวอย่างน้ำนำไปเข้าห้องแล็บวิเคราะห์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนมาเอาน้ำจากคุณยายไปแล้ว เขาเอาไปทำอะไร จึงต้องดูว่าคุณภาพน้ำมีสารละลายอะไรที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หากพบมีอะไรปนเปื้อนอยู่ ต้องระงับไม่ให้จำหน่าย เพราะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ