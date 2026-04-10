ตำรวจตาก สกัดจับยาบ้าล็อตใหญ่ 2.36 ล้านเม็ด 5 ผู้ต้องหารับจ้าง 7 แสนขนจากเชียงราย ไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีการแบ่งหน้าที่กัน 2 ส่วน คือ รถนำและรถลำเลียงยาเสพติด
วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผวจ.ตาก พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผบก.ภ.จว.ตาก นายธันวา ผุดผ่อง ผอ.ปปส.ภาค 6 นายสุวิทย์ สิงห์อยู่ ผู้อำนวยการส่วน อำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ปปส.ภาค 6 พ.อ.กฤษณ์ กิตติยาธิวัฒน์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 3 สย.1
ร่วมแถลงจับกุม 5 ผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ยาบ้า 2,360,000 เม็ด รถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ สีขาว ติดแผ่นป้ายทะเบียน กทม. รถกระบะอีซูซุ ทะเบียน กทม. ใช้นำเส้นทาง และโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจสืบทราบว่า ขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาบ้า เข้ามาในพื้นที่อ.เมืองตาก มุ่งหน้าใช้เส้นทางไป อ.วังเจ้า (สายเก่า) จึงไล่ติดตามพร้อมประสานตำรวจ สภ.โกสัมพีนคร ตั้งจุดสกัดจับรถกระบะอีซูซุ ซึ่งเป็นรถนำทางไว้ได้ พร้อมผู้ต้องหา 3 คน
จากนั้นติดตามจับกุมรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ ผู้ต้องหา 2 คนจอดรถทิ้งแล้วพากันวิ่งหนี ก่อนถูกติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมา บริเวณบ้านหนองตาเรือ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก จ.ตาก ตรวจค้นรถพบยาบ้ารวม 2,360,000 เม็ด
สอบสวนทั้ง 5 คน รับสารภาพตรงกันว่า ไปรับลำเลียงยาเสพติดที่ จ.เชียงราย เพื่อนำไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีการแบ่งหน้าที่กัน 2 ส่วน คือ รถนำและรถลำเลียงยาเสพติด หากส่งมอบยาเสพติดสำเร็จจะได้รับค่าจ้าง 7 แสนบาท เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาควบคุมตัวไว้สอบสวนขยายผลก่อนส่งดำเนินคดีต่อไป