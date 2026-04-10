อำเภอสหสขันธ์-อำเภอหนองกุงศรี โดยเทศบาลตำบลโนนบุรี และ เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมจัดงานสมมาน้ำบูชาปู่เชียงโสม สองฟากฝั่งลำปาว อย่างยิ่งใหญ่บนสะพานเทพสุดา และ กลางเขื่อนลำปาว

วันที่ 10 เม.ย.2569 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีสมมาน้ำบูชาปู่เชียงโสม ซึ่งจัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ และเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี โดยมีคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตบนสะพานเทพสุดา

ขณะที่กลางเขื่อนลำปาว ได้ประกอบพิธี ขอขมาลำปาว โดยมีผู้ประกอบการแพ เรือเจตสกี ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ มีนายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นางสาวกัญญาภัค แจ่มใส นายอำเภอสหัสขันธ์ นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นายประมวล กระธรรมะ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี พร้อมชาวบ้านร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี กล่าวว่า สำหรับพิธีขอขมาลำปาว และบูชาปู่เชียงโสม ส่วนราชการและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปีนี้ยังคงเน้นให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญและร่วมพิธีขอขมาลำปาว

” แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนริมเขื่อนมายาวนานเกือบ 60 ปี ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้วยแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา ที่อยู่ตอนกลางของเขื่อนลำปาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่น้อยกว่าวันละหมื่นคน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี และสำหรับปีนี้ก็คงจะมีบรรยากาศคึกคักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ”

อย่างไรก็ตาม รายงานจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อำเภอสหัสขันธ์ พบว่า แพอาหารริมเขื่อนลำปาวที่ขึ้นชื่อ ของอำเภอสหัสขันธ์ ถูกจองเต็มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 18 เมษายน 2569 เช่นเดียวกันกับที่พัก โรงแรม และโฮมสเตย์ โดยคาดว่าสงกรานต์ 69 จะมีเงินสะพัดเฉพาะที่อำเภอสหัสขันธ์ กว่า 10 ล้านบาท

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