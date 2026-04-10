ประชาชนแห่ ‘จำนำทอง’ สำรองเป็นค่าน้ำมันเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเพิ่มวงเงินเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงสงกรานต์

10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์ ซึ่งเปิดทำการวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยพบว่ามีประชาชนนำทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทรัพย์สินมีค่า ไปจำนำขอเพิ่มวงเงินอย่างคึกคัก

จากการสอบถาม พบว่าส่วนมากที่นำทองและทรัพย์สินมีค่ามาจำนำ เพราะต้องการสำรองเงินไว้เป็นค่าน้ำมันเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาตามจังหวัดต่าง ๆ และใช้จ่ายในครอบครัว

โดยวันนี้ สถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์ รับจำนำทองในอัตราสูงถึงบาทละ 56,000 บาท ตามราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ขณะที่ทางสถานธนานุบาลฯ ได้เตรียมเงินสำรองไว้ให้บริการประชาชนมากกว่า 100 ล้านบาท

น.ส.ปิยะพร ธรรมชอบ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์ กล่าวว่า มีประชาชนนำสิ่งของมีค่า โดยเฉพาะทองคำรูปพรรณ และทองคำแท่ง มาจำนำอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 300-400 บาท ส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ก็เป็นทองคำรูปพรรณ เนื่องจากช่วงนี้ทองมีราคาสูง นอกจากนี้ยังมาขอเพิ่มวงเงินเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และใช้จ่ายส่วนตัวด้วย

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