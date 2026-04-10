ศปรฟ.บช.ก.ทลายแก๊งค้ายานรกข้ามชาติ! รวบ 3 มาเลย์ ลอบขนไอซ์ 97 กก. ซุกกระเป๋าเดินทาง หอบขึ้นขบวนรถไฟหนองคาย–กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2569 พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก./ผอ.ศปรฟ.บช.ก., พล.ต.ต.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ประจำ (สบ 6) บช.ก./รอง ผอ.ศปรฟ.บช.ก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงศักดิ์ จำรูญ หน.ชป.2 ศปรฟ.บช.ก., พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. และ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก.4 บก.ทล. ร่วมกันแถลงจับกุม นายหลิง กา ซิง (Mr. Ling Kah Sing), นายชาร์ลส์ เจฟเฟอร์สัน เจฟฟรีย์ (Mr. Charles Jefferson Jeffery) และนายฮานีฟ อามีร์ บิน อับดุลลาห์ บราฮิม ทั้งหมดสัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวม 97 กิโลกรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 3 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
สำหรับจับกุมครั้งนี้ เกิดขึ้นบนขบวนรถเร็ว 134 เส้นทางหนองคาย–กรุงเทพอภิวัฒน์ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ (ศปรฟ.บช.ก.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟ ออกตรวจภายในขบวนรถ กระทั่งเมื่อรถไฟเข้าสู่พื้นที่ จ.ขอนแก่น พบกระเป๋าเดินทางสีดำขนาดใหญ่ 3 ใบ ถูกวางบนชั้นเก็บสัมภาระในตู้โดยสารที่ 8 มีลักษณะผิดสังเกต และล็อกด้วยรหัส จึงสอบถามผู้โดยสารบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ
ก่อนประสานพนักงานประจำขบวนรถ ทราบว่ามีชาย 3 คน นำกระเป๋าดังกล่าวขึ้นมาจากสถานีหนองคาย จึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและติดตามตัวจนพบผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ในตู้เดียวกัน
หลังแสดงหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด ผู้ต้องหาทั้ง 3 ยอมรับว่าเป็นผู้นำกระเป๋าขึ้นรถไฟจริง แต่ให้การอ้างว่า มีบุคคลอื่นนำกระเป๋ามาฝากให้ขนเข้ากรุงเทพฯ โดยไม่ทราบรหัสเปิดกระเป๋า
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าภายในอาจมีสิ่งของผิดกฎหมาย จึงทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนพบยาไอซ์จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าทั้ง 3 ใบ รวมหนักถึง 97 กิโลกรัม จึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พล จว.ขอนแก่น ดำเนินคดี
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายยาเสพติดในกลุ่มประชาชน และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” ก่อนคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป