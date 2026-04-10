ศรีสะเกษสลดรับสงกรานต์ ลูกชายหลอนขาดยาคลั่ง วิ่งเข้าบ้านคว้าอีโต้ฟันคอแม่เสียชีวิต ก่อนสำนีกผิดก้มกราบ พี่สาววิ่งหนีทันรอดหวุดหวิด ฝากตำรวจขังไว้ชั่วชีวิต ออกมาก็อันตรายกับคนอื่น
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ร.ต.ท. ธนกฤต ลุนพันธ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ รับแจ้งเหตุลูกชายใช้มีดทำร้ายแม่เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 5 ต.โนนแพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ จึงประสานแพทย์ พิสูจน์หลักฐาน แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม ฝ่ายสืบสวน และ หน่วยกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถาน จุดพยุห์
ที่เกิดเหตุพบศพหญิง อายุ 62 ปี นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน มีบาดแผลฉกรรจ์ถูกมีดฟันหลายจุด ทั้งศีรษะ ลำคอด้านหลัง และใบหน้า โดยมีมีดปังตอ1 เล่ม มีอีโต้ อีก 1 เล่ม ตกอยู่ ส่วนผู้ก่อเหตุ คือ นายเจษ อายุ 39 ปี เป็นลูกชายผู้เสียชีวิต ชาวบ้านช่วยกันจับตัวไว้ได้ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัว
ลูกสาวผู้ตาย อายุ 42 ปี เปิดเผยนาทีสลด เห็นน้องชายนั่งอยู่ตรงสระน้ำฝั่งตรงข้ามบ้าน จากนั้นวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่า มีบริวารอยู่ในบ้านเต็มเลย แม่ก็ออกจากห้องมา แล้วน้องชายไปหยิบมีดในครัวมาทำร้ายแม่ ตนจะเข้าไปห้ามน้องก็เงื้อมีดจะฟัน เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากต่างคนต่างเอาตัวรอดแล้วแม่ก็ไปล้มลงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
” น้องชายมีอาการทางประสาท ต้องไปรับยาจากโรงพยาบาลเป็นประจำ แต่ช่วงหลังไม่ไปรับยาทำให้ขาดยามา 2 เดือนแล้ว ชอบพูดคนเดียวพูดจาไม่รู้เรื่อง แต่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร ครั้งนี้ก็พูดแค่ว่า มีบริวารอยู่ในบ้านแล้วก็ฟันแม่เลย ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวยังทำใจไม่ได้ และไม่สามารถให้อภัยน้องชายได้ อยากให้ตำรวจขังไปตลอดชีวิต ไม่ต้องให้ออกมาเลย เพราะออกมาก็จะมาเป็นภัยสังคมอีก “
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมควบคุมตัวลูกชายไปส่งให้แพทย์ตรวจอาการทางจิต ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป