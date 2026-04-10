เพื่อนรักกินเหล้าด้วยกันท่ามกลางอากาศร้อนจัด พูดผิดโชว์โหด คว้าขวานจามหัวเพื่อนเสียชีวิต เมาหนักเดินหนีไปได้ 800 เมตรโดนตำรวจล็อก

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายเสียชีวิต บริเวณบ้านทุ่งพร้าว หมู่ 4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังสายตรวจและฝ่ายสืบสวน

ที่เกิดเหตุพบศพ นายโน๊ะ อายุ 55 ปี มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ ส่วนผู้ก่อเหตุมีพยานยืนยันคือ นายอุทิศ อายุ 55 ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผู้ตาย หลังก่อเหตุแล้วเดินหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงออกติดตามจนพบอยู่ในป่าละเมาะกลางทุ่งนาห่างจุดเกิดเหตุ 800 เมตรในสภาพมึนเมาสุราอย่างหนัก ก่อนไปอายัดขวาน 2 เล่มนำไปตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่สอบสวนนายอุทิศ มีอาการเมาสุรา พูดจาวกวนไม่รู้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ให้สร่างเมา ก่อนสอบสวนแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ส่งดำเนินคดีต่อไป เบื้องต้นทราบว่า นายอุทิศ กับ ผู้ตายมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก คาดสาเหตุอาจจะมีการพูดไม่เข้าหูกันระหว่างดื่มสุราจนก่อเหตุสลดขึ้น

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