เพลิงโหมไหม้บ้านหลังใหญ่ ร่างทรงชื่อดังของเมืองตาก ลุกลามเผาบ้านปลูกติดกันอีก 2 หลัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำกว่า 10 ฉีดสกัด

วันที่ 10 เมษายน 2569 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณตรงข้ามวัดหนองตับ ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก หมู่ 1 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก จึงประสานสถานีดับเพลิง ระดมรถน้ำไปฉีดสกัดเพลิงกว่า 10 คัน

ที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้บ้านของ นางศรีทูล อายุ 85ปี ซึ่งเป็นร่างทรงเจ้าพ่อขมุ ชื่อดังของเมืองตาก มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย โดยสภาพเป็นบ้านไม้ 2ชั้น หลังใหญ่ ยาวจากริมถนนจนเกือบถึงตลิ่งแม่น้ำปิง ยาวประมาณ 80 เมตร เพลิงโหมไหม้ควันลอยดำทะมึนน่ากลัว โชคดีมีชาวบ้านเข้าไปช่วยนำตัวนางศรีทูล หนีไฟออกไปได้ทางหลังบ้างรอดแบบเฉียดฉิว ก่อนเปลวเพลิงโหมแรงลุกลามไปไหม้บ้านที่อยู่ติดกันอีก 2 หลัง

เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับเพลิงสกัดกั้นจนเพลิงสงบ แต่ไฟเผาวอดหมด 3 หลัง โดยเจ้าของบ้านเป็นผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย ถูกนำตัวส่งรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากมีภาวะตกใจ

เบื้องต้นสันนิษฐาน สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดตากมีสภาพอากาศร้อนจัด ส่งผลให้เพลิงลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที บ้านไหม้เสียหายไปถึง 3 หลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดต่อไป

 

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