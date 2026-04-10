ตำรวจบางพลี ลุยจับเด็กแว้นป่วนถนนหลวง ประลองความเร็วสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้ใช้ทาง ยึดจยย.เพียบ ผกก.เตือนหากหลักฐานชัด เสนอศาลสั่งริบของกลางด้วย
วันที่ 10 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย ผกก.สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ภาวัต รัตนาภรณ์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ต.สันติราษฎร์ เงินมั่น สว.สส. พ.ต.ท.ศรีพงษ์ น้อยสุวรรณ์ สวป. ร.ต.ท.ไพศาล สิงหนาทรอง สว.สส. พร้อมกำลังตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวน สภ.บางพลี
ร่วมวางแผนก้าวสกัดจับกุมกลุ่มเด็กแว้นนัดรวมตัวป่วนเมืองบนทางสาธารณะ ภายใต้ยุทธวิธีด้านความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งใช้เทคโนโลยีทั้งภาพวงจรปิดและการแฝงตัวหาข่าวจนกระทั่งทราบเวลาการเคลื่อนไหวจึงวางแผนก้าวสกัดจับกลุ่มเด็กแว้น บริเวณถนนบางพลี-ตำหรุ โดยสามารถหยุดรถเพื่อตรวจสอบพบว่าเป็นเยาวชนนำมาขับขี่และไม่มีใบอนุญาตขับขี่ สำเนาทะเบียนรถไม่ตรงกับผู้ขับขี่ จึงตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบจำนวน 12 คัน
ขณะที่บางส่วนเร่งเครื่องแหกด่านหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยใช้เทคโนโลยีจากภาพวงจรปิดตามเส้นทางเข้ามาช่วยในการตามหาตัวภายหลังหากพบการกระทำความผิด
พ.ต.อ.ไพโรจน์ ระบุ ฝากเตือนเด็กแว้นที่คิดออกมาใช้ถนนหลวงประลองความเร็วหรือรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับชาวบ้าน ตำรวจไม่นิ่งเฉยและตามจับกุมแน่นอน ซึ่งช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังได้จับกลุ่มเด็กแว้น ยึดรถได้รวม 17 คัน บนถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ รายใดที่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีการจัดแข่งขันรถในทาง นอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วยังเสนอศาลสั่งริบของกลางอีกด้วย