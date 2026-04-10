สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนช่วงสงกรานต์ ย้ำเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคมแสดงความห่วงใยพี่น้องลูกจ้างผู้ประกันตนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แนะนำให้ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ หากเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือสิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients)

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการประสานช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ ผู้ประกันตนจึงไม่ต้องกังวล
หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนหรือผู้ใกล้ชิดดำเนินการแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถรับช่วงการรักษาต่อและให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวกาญจนา กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2569 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ผู้ประกันตนทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยผู้ประกันตนเที่ยวสงกรานต์ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สิทธิประกันสังคมรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคม – https://www.sso.go.th/wpr/

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