ไทย-ลาว ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระลับองค์จริง พระพุทธรูปคู่เมืองขอนแก่นขึ้นขบวนแห่ล้านช้าง พร้อมนางรำ 501 ชีวิตฟ้อนสมมา เปิดฉากเริ่มประเพณีสงกรานต์สุดอลังการอย่างเป็นทางการ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 บริเวณซุ้มประตูเมืองขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ใหญ่พวงประเสริฐ พูมาวง รองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป.ลาว,นายพงสะหวัน สิริพัน ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์,นายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำ จ.ขอนแก่น
นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน จ.ขอนแก่น และ นครหลวงเวียงจันทน์ แห่ง สปป.ลาว ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรพระศรีสัตนาคนหุต (พระลับ) องค์จำลอง ที่ประดิษฐาน ณ ซุ้มประตูเมืองทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สัญจรเข้าสู่เมือง พร้อมอัญเชิญอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต หรือ พระพุทธพระลับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น องค์จริงขึ้นขบวนแห่ล้านช้างอีสาน มาประดิษฐานภายในอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง ในงานประเพณี สุดยอดสงกรานต์มหานครขอนแก่นประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิดประเพณีบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาพระลับ 501 ปี
ด้วยธรรมเนียมล้านช้างโบราณ ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์การแห่น้ำฮดสงและการแห่ต้นดอกไม้ตามแบบฉบับดั้งเดิมอย่างงดงาม โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกแบบและนำเสนอขบวนแห่ที่ถูกต้องตามประเพณีอีสานโบราณ ซึ่งขบวนแห่ล้านช้างอีสานได้เคลื่อนจากซุ้มประตูเมืองขอนแก่น มาตามถนนศรีจันทร์ ผ่านศาลหลักเมืองขอนแก่น ก่อนจะเลี้ยวขวาขึ้นถนนกลางเมืองไปยังวัดธาตุพระอารามหลวง
ขณะที่ในปีนี้ ผู้แทนจากนครหลวงเวียงจันทา สปป.ลาว ได้ส่งขบวนวัฒนธรรมร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝั่งโขง พร้อมกันนี้ได้มียังได้มีการรวมพลังของเหล่านางรำและผู้ฟ้อนกว่า 501 ชีวิต ในชุดสีขาว-ครีม ร่วมฟ้อนรำในเพลง วอนรักบุญพระลับ สะท้อนถึงพลังศรัทธา ความพร้อมเพรียง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวขอนแก่นได้อย่างโดดเด่น โดยมีการรำที่บริเวณหน้าโรงเรียนสวนสนุก
ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีพราหมณ์ด้วยการกล่าวโองการเชิญพระศรีสัตนาคนหุต เข้าสู่วัดธาตุ พระอารามหลวง จากนั้นพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพรมน้ำมนต์รอบราชรถพระศรีสัตนาคนหุต มีการโปรยดอกไม้รอบราชรถพระศรีสัตนาคนหุต โดยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่มารอโปรยดอกไม้ตลอดสองข้างทางของถนนกลาง ที่ขบวนแห่ราชรถพระศรีสัตนาคนหุต เคลื่อนไปยังวัดธาตุพระอารามหลวง
โดยเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่เขตวัดธาตุ พระอารามหลวง ในเวลา 20.00 น. ขบวนแห่ราชรถพระศรีสัตนาคนหุต พร้อมด้วยชาวขอนแก่น ได้ร่วมกันเคลื่อนขบวนฯ เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ โดยมี พระสงฆ์ 9 รูปเจริญบทจุลชัยปกรณ์และเจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานประโคมกลองแลง ลั่นฆ้อง เป่าแตรสังข์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่นั่งรอบอุโบสถโปรยดอกไม้ขบวนราชรถพระศรีสัตนาคนหุต เมื่อครบสามรอบ ขบวนแห่จอดพักที่ด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถ
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุตขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พราหมณ์ประกอบพิธี กล่าวคำบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานมงคลและกิจกรรมสำคัญที่ชาวขอนแก่น ได้ร่วมกันประกอบพิธีก่อนที่จะเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างสีสันให้กับจังหวัดขอนแก่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย โดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับพื้นที่จัดงานหลัก ประกอบด้วย วัดธาตุ พระอารามหลวง และ ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญระดับประเทศของการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
“ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอย่างครบถ้วน ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย พิธีแห่พุทธบูชา การสรงน้ำพระ และพิธีสมมาพระลับ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 501 ปี สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความศรัทธา และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างลึกซึ้ง และยังมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก และภายหลังเสร็จสิ้นงานบุญใหญ่ในวันที่ 10 เมษายน ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมสนุกต่อเนื่องกับ สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว และ เทศกาลดอกคูนเสียงแคน ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียวบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ภายใต้แนวคิดสาดสุข สนุกปลอดภัย เน้นความสนุกสร้างสรรค์แบบไร้แอลกอฮอล์ ปลอดภัย เหมาะสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย จังงหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ร่วมสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์วิถีไทยอีสาน ที่ผสมผสานความศรัทธา ความสนุกสนาน และความงดงามทางวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ในงาน สุดยอดสงกรานต์มหานครขอนแก่น 2569อย่างยิ่งใหญ่ตลอด 7 วันเต็ม”