ตำรวจตามถึงโรงแรมจับหนุ่ม-สาว นักท่องเที่ยวต่างชาติ แก้ผ้าโชว์ฉากรักชายหาดภูเก็ตไม่แคร์สายตาสาธารณะ โดนปรับคนละ 5 พัน จ่อเพิกถอนวีซ่า
วันที่ 10 เม.ย.2569 จากกรณีโลกโซเชียลแชร์คลิปภาพเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาย-หญิง มีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะบริเวณหาดลายิ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยไม่สนใจสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
ล่าสุดเมื่อเวลา 21.00 น. ร.ต.อ.วิชิต ฮ่อยี่ซี่ รอง สว.สส.สภ.กมลา จ.ภูเก็ต นำกำลังชุดสืบสวนเข้าควบคุมตัวนักท่องเที่ยวชาย อายุ 24 ปี และ นักท่องเที่ยวสาว อายุ 24 ปี ทั้งคู่สัญชาติฝรั่งเศส ภายในโรงแรมพื้นที่ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยแจ้งข้อกล่าวหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น” ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด คนละ 5,000 บาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะรายงานเรื่องให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน อาจถึงขั้นเพิกถอนวีซ่าและผลักดันออกนอกประเทศต่อไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงเน้นย้ำให้ผู้มาเยือนเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด