กู้ภัยมาช่วยไม่ทัน ชายหลงป่าเส้นทางลำบากต้องลงเรือ เดินเท้าต่ออีกไกล สุดท้ายเจอสิ้นใจไม่นาน ตร.เข้าชันสูตรเจอหัวกระสุนเจาะหัวส่งศพไปให้หมอตรวจคลี่คดี

เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง จ.พัทลุง ร่วมกันลำเลียงร่างผู้เสียชีวิต คือ นายยุทธนา อายุ 29 ปี ชาว อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ออกจากป่าลึกเหนืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง หมู่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

หลังจากเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเขาหัวช้าง ได้รับแจ้งพบชายเป็นลมอยู่ในป่าลึกเหนืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งต้องเดินทางโดยเรือระยะทาง 2 กม. จากนั้นเดินเท้าเข้าป่าต่ออีกกว่า 2 กม. เมื่อไปถึงพบว่าเสียชีวิตแล้วไม่นาน

โดยเจ้าหน้าที่ต้องแบกร่างฝ่าป่าท่ามกลางความมืด ก่อนนำขึ้นเรืออย่างทุลักทุเล เนื่องจากพื้นที่ทุรกันดารและเข้าถึงยาก กระทั่งสามารถนำร่างออกมาถึงฝั่งได้สำเร็จ

ขณะที่ พ.ต.อ.ยศวรรธณ์ กระจ่างวงศ์ ผกก.สภ.สภ.ตะโหมด พร้อมชุดสืบสวน และพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่าผู้เสียชีวิตเคยมีประวัติคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน ตรวจสอบเบื้องต้น ตามร่างกายมีบาดแผลถลอกหลายแห่ง บริเวณศีรษะด้านขวามีบาดแผลฉีกขาดลึกประมาณ 3 ซม.และพบหัวกระสุนอาวุธปืนฝังอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลอย่างชัดเจน

นายบุญเติม อายุ 56 ปี ผู้พบคนแรก ให้ข้อมูลว่า ขณะเข้าไปหาของป่าพบผู้เสียชีวิตนอนหมดแรงอยู่ข้างโขดหินริมลำธาร โดยมีคราบเลือดอยู่ใกล้ตัว เมื่อเข้าไปสอบถามยังสามารถพูดคุยได้ โดยระบุชื่อตนเองว่า คีม เป็นชาวบ้านนาวง อ.ศรีนครินทร์ และบอกว่าเข้าไปเดินป่ากับเพื่อนรวม 3 คน แต่พลัดหลงกัน ก่อนที่ตนจะรีบลงจากเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่

นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ตะโหมด หนึ่งในทีมช่วยเหลือที่เข้าไปถึงชุดเดียวกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง กล่าวว่า ทราบข่าวก็รีบเดินทางมา โดยหลังรับแจ้งก็ใช้เวลา ไม่เกินชั่วโมงก็มาถึง กะว่าอย่างไรก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายน้องมาส่ง รพ.ก่อน แต่พอไปถีงน้องเขาเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะมาถึง ทุกคนพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว แต่ระยะทางมันไกลต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าป่า ทำให้การช่วยเหลือไม่สามรถยื้อชีวิตน้องไว้ได้

ด้านนายสุชาติ อายุ 55 ปี ผู้เป็นพ่อ กล่าวว่า เบื้องต้นหลังจากทราบข่าวก็รีบตามมาดู เนื่องจากลูกชายหายออกจากบ้านหลายวันแล้ว โดยไม่ทราบว่าหายไปไหน ก่อนมีข่าวออกมาว่าพบลูกชายเสียชีวิตเลยรีบตามดู แต่จุดเกิดเหตุกับบ้านมันไกล ตนยังสงสัยว่าลูกชายมาทำอะไรที่นี่และมากับใคร เพราะลูกชายไม่เคยเล่า ไม่เคยบอกว่ามีเพื่อนอยู่ตะโหมดเลย ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะที่นี่มันไกลบ้าน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปกติจริงไหม? เช็ก 5 สัญญาณเตือนโรค ‘ลำไส้แปรปรวน’ คนเข้าห้องน้ำถ่ายบ่อย
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

"อุเทนถวาย" ประกาศยุติศึก "ช่างกลปทุมวัน" ขอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเป็นสื่อกลาง
4

เลื่อนฉาย 'นาคี 3 ครุฑา นาคี' หลัง 'แต้ว' ยื่นคัดค้าน ถูกตัดต่อฉากวาบหวิว
5

ไขข้อสงสัย! ทำไมยิ่งพยายามหลับ ถึงยิ่งนอนไม่หลับ จนกลายเป็นเรื่องยาก แนะวิธีหลับง่ายขึ้น
6

เด็กหญิงคนเดียวในสนาม น้องพิกเล็ต วัย 7 ขวบ ผู้คว้าแชมป์ Super Kart Thailand
7

"วราวุธ" หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
8

เปิดใจ 'เจ๊ฟ้า' ผู้ชนะประมูลแผงค้าทำเลทอง 4.5 แสน งานรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน
9

ลูกสาวหอบรูปพ่อขอความเป็นธรรม ถูกที่ปรึกษารัฐมนตรี เบี้ยวเงินขายที่ดิน มรดกทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิต
10

ใครเป็นบ้าง? เสพติดกินอาหารรสเผ็ด เผยสาเหตุ ระวังเสี่ยงเป็น 3 โรคนี้