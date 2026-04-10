กู้ภัยมาช่วยไม่ทัน ชายหลงป่าเส้นทางลำบากต้องลงเรือ เดินเท้าต่ออีกไกล สุดท้ายเจอสิ้นใจไม่นาน ตร.เข้าชันสูตรเจอหัวกระสุนเจาะหัวส่งศพไปให้หมอตรวจคลี่คดี
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง จ.พัทลุง ร่วมกันลำเลียงร่างผู้เสียชีวิต คือ นายยุทธนา อายุ 29 ปี ชาว อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ออกจากป่าลึกเหนืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง หมู่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
หลังจากเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเขาหัวช้าง ได้รับแจ้งพบชายเป็นลมอยู่ในป่าลึกเหนืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งต้องเดินทางโดยเรือระยะทาง 2 กม. จากนั้นเดินเท้าเข้าป่าต่ออีกกว่า 2 กม. เมื่อไปถึงพบว่าเสียชีวิตแล้วไม่นาน
โดยเจ้าหน้าที่ต้องแบกร่างฝ่าป่าท่ามกลางความมืด ก่อนนำขึ้นเรืออย่างทุลักทุเล เนื่องจากพื้นที่ทุรกันดารและเข้าถึงยาก กระทั่งสามารถนำร่างออกมาถึงฝั่งได้สำเร็จ
ขณะที่ พ.ต.อ.ยศวรรธณ์ กระจ่างวงศ์ ผกก.สภ.สภ.ตะโหมด พร้อมชุดสืบสวน และพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่าผู้เสียชีวิตเคยมีประวัติคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน ตรวจสอบเบื้องต้น ตามร่างกายมีบาดแผลถลอกหลายแห่ง บริเวณศีรษะด้านขวามีบาดแผลฉีกขาดลึกประมาณ 3 ซม.และพบหัวกระสุนอาวุธปืนฝังอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลอย่างชัดเจน
นายบุญเติม อายุ 56 ปี ผู้พบคนแรก ให้ข้อมูลว่า ขณะเข้าไปหาของป่าพบผู้เสียชีวิตนอนหมดแรงอยู่ข้างโขดหินริมลำธาร โดยมีคราบเลือดอยู่ใกล้ตัว เมื่อเข้าไปสอบถามยังสามารถพูดคุยได้ โดยระบุชื่อตนเองว่า คีม เป็นชาวบ้านนาวง อ.ศรีนครินทร์ และบอกว่าเข้าไปเดินป่ากับเพื่อนรวม 3 คน แต่พลัดหลงกัน ก่อนที่ตนจะรีบลงจากเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่
นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ตะโหมด หนึ่งในทีมช่วยเหลือที่เข้าไปถึงชุดเดียวกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง กล่าวว่า ทราบข่าวก็รีบเดินทางมา โดยหลังรับแจ้งก็ใช้เวลา ไม่เกินชั่วโมงก็มาถึง กะว่าอย่างไรก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายน้องมาส่ง รพ.ก่อน แต่พอไปถีงน้องเขาเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะมาถึง ทุกคนพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว แต่ระยะทางมันไกลต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าป่า ทำให้การช่วยเหลือไม่สามรถยื้อชีวิตน้องไว้ได้
ด้านนายสุชาติ อายุ 55 ปี ผู้เป็นพ่อ กล่าวว่า เบื้องต้นหลังจากทราบข่าวก็รีบตามมาดู เนื่องจากลูกชายหายออกจากบ้านหลายวันแล้ว โดยไม่ทราบว่าหายไปไหน ก่อนมีข่าวออกมาว่าพบลูกชายเสียชีวิตเลยรีบตามดู แต่จุดเกิดเหตุกับบ้านมันไกล ตนยังสงสัยว่าลูกชายมาทำอะไรที่นี่และมากับใคร เพราะลูกชายไม่เคยเล่า ไม่เคยบอกว่ามีเพื่อนอยู่ตะโหมดเลย ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะที่นี่มันไกลบ้าน