ไปไม่ถึงงานบวชเพื่อน หนุ่มขับเก๋ง หลับใน พุ่งชนต้นไม้ รถพลิกคว่ำพังเสียหายยับเยิน เจ็บ 3 ราย เร่งช่วยคนขับสาหัสติดในรถ ร้องกระวนกระวาย
เมื่อเวลา 05.20 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ร.ต.อ.สุทร ยิ่งคง ร้อยเวรสอบสวน สภ.ป่าบอน รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนต้นไม้ข้างทาง บริเวณถนนสายเอเชีย ฝั่งขาล่องใต้ ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพัทลุง
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า วีออส ทะเบียน นครศรีธรรมราช สภาพเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางและพลิกคว่ำ มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ โดยเฉพาะฝั่งคนขับ เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อนำร่างออกมา
ทราบชื่อคนขับคือ นายภานุมาศ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขวาหักผิดรูป และติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 10 นาที จึงสามารถช่วยเหลือออกมาได้ โดยผู้บาดเจ็บมีอาการเจ็บปวดและกระวนกระวาย ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถาม นายพงศ์พิสุทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลัง ซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้การว่า ทั้งหมดเดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต รวม 4 คน ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น.ของวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหน้าไปงานบวชเพื่อนในพื้นที่อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ คนขับมีอาการหลับใน ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และพลิกคว่ำดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายคือ นายธนวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ซึ่งนั่งเบาะหลัง ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหัก เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ ส่วนผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและรู้สึกตัวดี ถูกนำส่งโรงพยาบาลตะโหมดเช่นกัน
เบื้องต้น ร.ต.อ.สุทร อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป โดยสันนิษฐานว่า สาเหตุเกิดจากคนขับพักผ่อนไม่เพียงพอจนเกิดอาการหลับใน ทำให้รถเสียหลักดังกล่าว โดยมีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านอยู่ริมทางได้บันทึกเหตุการณ์ภาพช่วงเกิดเหตุได้