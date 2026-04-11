ครูเกษียณ สุดช้ำ ค้ำประกัน เพื่อนครูปลอมบัญชีเงินเดือน 200 กู้เงิน 2 ล้าน ถูกหลอกตั้งแต่ผอ.โรงเรียนยันภารโรง เดือดร้อนเป็นสิบราย ผอ.เครียดจนลาออกไปบวช
วันที่ 11 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียจาก นายสายฟ้า (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 64 ปีและ นายสมหมาย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 73 ปี อดีตครูเกษียณที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ขอความช่วยเหลือหลังจากถูกเพื่อนครูสาวคนหนึ่งสมัยรับราชการครู ชื่อ นางจอ (นามสมมติ) อายุ 63 ปี แต่งและปลอมบัญชีเงินเดือนที่เหลือในบัญชีแค่ 200 บาทไปกู้ธนาคารได้ แต่หักเงินเดือนของนางจอได้ 1 ปี จากนั้นก็หนีไม่รับผิดชอบ จนเดือดร้อนคนค้ำประกันหลายราย
นายสายฟ้า กล่าวว่า เมื่อปี 2554 สมัยรับราชการครู นางจอได้ให้ค้ำประกันเงินกู้ของธนาคารแห่งหนึ่งในโครงการสวัสดิการหน่วยงานรัฐ โดยผ่านสำนักงานเขตฯ จำนวน 2 ล้านบาท ด้วยความที่เป็นครูด้วยกัน อยู่โรงเรียนเดียวกัน ไม่คิดว่าจะมีปัญหาโดยเซ็นค้ำประกันให้
แต่ต่อมาปรากฏว่า นางจอไม่จ่ายต่อเนื่อง ทางธนาคารได้บังคับคดีและยึดทรัพย์คนค้ำประกันเป็นที่นาของตนประมาณ 6 ไร่ขายทอดตลาด และฟ้องตนให้เป็นคนล้มละลาย ทำให้เดือดร้อน ตนตกใจมาก ไปตรวจสอบพบว่า นางจอปลอมบัญชีเงินเดือนที่เหลือแต่ละเดือน 200 บาทไปกู้เงินได้อย่างไร และนางจอยังไปกู้เงินอีกหลายสถาบันกู้ได้ด้วย
จากนั้นนางจอก็ลาออกได้เงินก้อนมาเป็นล้าน ก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินกู้ ทำให้เดือดร้อนคนค้ำประกัน ตนมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง ๆ ที่เขามีเงินเดือนแต่มาปัดความรับผิดชอบและชิ่งหนีแบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ลูก 2 คนเป็นถึงหมอ
“ผมสู้มากว่า 15 ปีแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อยากจะวิงวอนท่าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ช่วยพวกผมด้วย ครูค้ำประกันกับนางจอพากันเดือดร้อนมากตอนนี้” นายสายฟ้า กล่าว
ด้าน นายสมหมาย อดีตครูเกษียณอีกราย กล่าวว่า ตนเป็นคนค้ำประกันให้กับนางจอ กู้เงินสหกรณ์ เขาก็ไม่ยอมจ่าย ทำให้ตนเดือดร้อนหนัก ตอนนี้เงินเดือนถูกหักเหลือไม่กี่ร้อย ทำไมเขาเป็นแบบนี้ ไม่เห็นใจเพื่อนครูที่ค้ำให้เขาเลย จากอาชีพครูที่มีเกียรติ ตอนนี้ตนต้องทำงานรับจ้าง เช่านาทำ
นอกจากนี้ ยังมีคนค้ำประกันให้กับนางจอนับ 10 รายที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้เขาแล้วไม่ยอมจ่ายนับ 10 ราย มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาทที่เขาได้เงินไป อย่างเช่น ผอ.โรงเรียนที่นางจอเคยประจำอยู่ ค้ำประกันให้นางจอแต่เดือดร้อนถึงคนค้ำเพราะนางจอไม่จ่าย จนผอ. เครียดหนักลาออกไปบวชแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีเพื่อนครูและภารโรงโรงเรียนก็โดนด้วย นางจอตอนนี้อยู่สบายไม่มีหนี้เงินกู้แม้แต่บาทเดียว เขายังอยู่สบาย แต่เพื่อนครูคนค้ำประกันเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เท่าที่รู้เป็นครูด้วยกันนับ 10 ราย ตนเสียใจมาก ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว จากเป็นครูส่งลูกสาวเรียนหมอก็เรียนไม่จบ จนลูกสาวไม่มีเงินหันไปทางผิด
ต่อมา ครูสายฟ้าและครูสมหมายเดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จ.อุดรธานี โดยมี นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.ฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับฟัง โดยทางสำนักงานเขตฯ ยืนยันไม่ได้ช่วยนางจอแต่อย่างใด
นางจอปลอมเอกสารลายเซ็นของผอ.ฝ่ายฯของสำนักงานเขตฯไปกู้เงินด้วย โดยบทสรุปทางสำนักงานเขตก็จะฟ้องนางจอเช่นกัน ส่วนครูเกษียนที่ถูกนางจอหลอกให้ค้ำประกัน ก็จะเดินหน้าดำเนินการจ้างทนายสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมต่อไป