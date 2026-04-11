นักศึกษา มหาวิทยาลัยดัง ขี่จยย.กลับบ้าน ไฟฟ้าส่องสว่างดับเป็นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟ เสียชีวิต ยายร่ำไห้ขอจับเท้าหลาน เผยคำพูดสลด

เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ธงชัย แก้วจรูญ สารวัตร(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง ริมถนนทางคู่ขนาน ถนนสายเอเชียขาออก หลักกิโลเมตรที่ 22 ก่อนถึงเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์

ที่เกิดเหตุข้างทางพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายภัทรพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 100 สีดำ-น้ำเงิน ทะเบียน พระนครศรีอยุธยา สภาพพังเสียหาย ไฟหน้าและบังโคลนแตกกระจาย นอกจากนี้ ยังพบกระเป๋าคาดสีดำ มีแท็บเล็ตและเอกสารของผู้เสียชีวิตอยู่ภายใน

นักศึกษา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยดัง ขี่จยย.กลับบ้าน ไฟฟ้าส่องสว่างดับเป็นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟ เสียชีวิต ยายร่ำไห้ขอจับเท้าหลาน เผยคำพูดสลด

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ โทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตมีสายโทรเข้าจำนวนหลายครั้ง เจ้าหน้าที่จึงใช้นิ้วมือของผู้เสียชีวิตเพื่อสแกนเปิดเครื่องโทรศัพท์พร้อมกับรับสาย และแจ้งให้ญาติทราบ ต่อมายายของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึง เมื่อเห็นร่างหลานชายถึงกับร้องไห้เสียใจ จนเป็นลมหมดสติไป เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาล

หลังเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล ยายของผู้เสียชีวิตตั้งสติได้ ได้ขอจับเท้าหลานชาย เพื่อบอกลา ก่อนที่ยายจะพูดทั้งน้ำตาว่า “ทำไมหนูต้องทิ้งแม่ แล้วแม่จะอยู่กับใคร” สร้างความสะเทือนใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก ก่อนที่ยายจะเป็นลมหมดสติลงอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

นักศึกษา

รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ โดยผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่กับยาย

ด้าน เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่ออกหาปลา พบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ริมทาง เมื่อมาตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้ว โดยเครื่องยนต์รถเย็น แสดงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งก่อนจะมีผู้มาพบ

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากบริเวณดังกล่าวไฟฟ้าส่องสว่างดับเป็นระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ทำให้ถนนมืด ผู้เสียชีวิตอาจมองไม่เห็นทางจนรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง

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