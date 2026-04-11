ครม. มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง “ไตรศุลี” คัมแบ็ก เลขาฯนายกฯ ตั้ง “ลลิดา” นั่งรองโฆษกรัฐบาล อีกสมัย ส่วน “พลอยทะเล-ภัทร์ดารัสมิ์” อยู่ระหว่างตรวจประวัติ

11 เม.ย. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ราย ตามที่ สำนักเลขาธิการนายกฯ เสนอ

 

ได้แก่ 1. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่ 11 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนตำแหน่ง รองโฆษกฯ 2 ตำแหน่ง น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ และ ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ

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