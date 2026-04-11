นราธิวาส ราคาน้ำมันแพง ชาวบ้านปรับแผนกลับบ้าน ช่วงสงกรานต์ แห่ขึ้นรถไฟ ค่าโดยสารถูก ประหยัดค่าเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่าย รู้สึกปลอดภัย นายสถานีรถไฟ รีบเสริมโบกี้ รองรับผู้โดยสาร

11 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สถานีรถไฟตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อเนื่อง เทศกาลสงกรานต์ เป็นไปอย่างคึกคักกว่าปกติ

โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจและการรถไฟคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น นอกจากเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้ว ยังเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางเพิ่มขึ้น หลายคนจึงหันมาเลือกใช้บริการรถไฟซึ่งมีค่าโดยสารถูกกว่าและยังคงอัตราเดิม

นายวิมล พหรมจรรย์ นายสถานีรถไฟตันหยงมัส เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในปีนี้ที่ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ

ทำให้รถไฟกลายเป็นทางเลือกหลักของประชาชน ทั้งการเดินทางในระดับภูมิภาคและเข้ากรุงเทพมหานคร แม้จำนวนขบวนรถจะลดลงเหลือ 14 ขบวน จากเดิม 16 ขบวน แต่ได้มีการเพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถด่วนและรถเร็วเพื่อรองรับผู้โดยสาร

ด้านผู้โดยสารรายหนึ่ง ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ กลับบ้านในช่วงสงกรานต์ เปิดเผยว่า ยอมซื้อตั๋วยืนชั้นสามเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากราคาตั๋วรถโดยสารประจำทางปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน การเลือกเดินทางด้วยรถไฟ จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากกว่า และยังรู้สึกปลอดภัย

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