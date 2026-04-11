แก๊งขนยาเหิมเกริม ขับรถยนต์พุ่งชนทหารเรือ นรข.โพนพิสัย ขณะขอเข้าตรวจค้น ริมแม่น้ำโขง โชคดีกระโดดหลบทัน ก่อนเร่งเครื่องหนี ทำยาบ้าหล่นกว่า 1 ล้านเม็ด
วันที่ 11 เม.ย.2569 พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข. น.อ.วิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าฯ หนองคาย พร้อมหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 1,010,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 30.3 ล้านบาท
การตรวจยึดครั้งนี้ เรือเอกภาสพล สีทองเกตุ หัวหน้าหน่วยเรือโพนพิสัย ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงขนส่งยาเสพติดบริเวณริมแม่น้ำโขง พื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จึงได้สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง วางแผนปฏิบัติงาน
จนกระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น. วันที่ 10 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่พบเรือต้องสงสัย 1 ลำ มีชายฉกรรจ์ 4 คน นั่งอยู่ในเรือ เมื่อถึงกลางแม่น้ำโขง ได้ดับเครื่องเรือแล้วพายเรือเข้าเทียบฝั่ง บริเวณจุดจอดเรือบ้านหัวหาด ต.บ้านเดื่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปตรวจสอบ และพบรถยนต์ 1 คัน ไม่ทราบทะเบียนจอดอยู่ใกล้กัน
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ รถยนต์คันดังกล่าวได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกระโดดหนี ออกจากรถจักรยานยนต์ โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนรถจักรยานยนต์เสียหาย จากนั้นรถยนต์คันดังกล่าว ได้พยายามขับหลบหนีด้วยความเร็ว ทำให้มีวัตถุต้องสงสัยหล่นจากรถยนต์ 3 ชิ้น
ขณะเดียวกันชายต้องสงสัย 3 คน วิ่งหลบหนีไปยังเรือที่จอดอยู่ แล้วติดเครื่องเรือขับออกไปด้วยความเร็ว หายไปในความมืด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย พบว่าเป็นยาบ้า จึงนำมาตรวจนับที่หน่วยเรือโพนพิสัย ได้ประมาณ 1,010,000 เม็ด และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป