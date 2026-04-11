ผบ.ตร. เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด เฝ้าระวังอาชญากรรมเข้ม กังวล สภาพเศรษฐกิจ หวั่นเกิดเหตุประทุษร้าย ต่อชีวิต-ทรัพย์สินปชช. สั่งลาดตระเวนคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง
11 เม.ย. 69 – ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธาน ในการเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569
โดยมี พล.ต อ สำราญ นวลมา พล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร พล.ต.อ. สมประสงค์ เย็นท้วม ทีปรึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตร ทั่วประเทศ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยภาพรวมสภาพการจราจรหลังจากการบินสำรวจเส้นทางหลัก โดยระบุว่า เส้นทางมอเตอร์เวย์ สาย 9 และสาย 7 มุ่งหน้าภาคตะวันออก ปริมาณรถยังคงเบาบางและเคลื่อนตัวได้ดี ขณะที่มอเตอร์เวย์ M6 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ปริมาณรถที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ลงสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 7 (ต่อเนื่องทับช้าง-รามอินทรา) และสาย 9 เริ่มมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงคืนที่ผ่านมา แต่ยังถือว่า น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงบริหารจัดการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะข้อหาที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย, การเมาแล้วขับ, และการใช้สารเสพติดขณะขับขี่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการจับกุม และลงโทษอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบสภาพรถ และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องสารเสพติดและความพร้อมของร่างกาย เนื่องจากผู้ขับขี่รถสาธารณะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารจำนวนมาก
“อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากปัจจัยของ คน รถ ถนน และ สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะช่วงปลายทางที่ผู้ขับขี่มักมีอาการอ่อนเพลียและหลับใน จึงขอความร่วมมือประชาชนตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง หากรู้สึกเหนื่อยล้าสามารถแวะพักตามจุดบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้ตลอดเส้นทาง”
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวถึงการป้องกันอาชญากรรมว่า ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล คุมเข้มพื้นที่จัดงานสงกรานต์จุดใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนข้าวสาร โดยมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัย ป้องกันการลวนลาม และสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพก่อเหตุล้วงกระเป๋า
พร้อมกำชับให้ตำรวจท่องเที่ยวดูแลอำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างใกล้ชิด ผ่านการใช้แอปพลิเคชันและศูนย์ปฏิบัติการที่รองรับการแปลภาษา
ขณะที่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้แสดงความกังวลต่อการก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะร้านทองและร้านสะดวกซื้อ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานป้องกันปราบปรามเพิ่มความเข้มงวดในการออกลาดตระเวน พร้อมขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญกับระบบป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวทิ้งท้ายต่อว่า ให้กำลังใจ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว โดยระบุว่า แม้เจ้าหน้าที่จะไม่ได้หยุดพัก แต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อดูแลความปลอดภัยและมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้