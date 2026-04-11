เชียงใหม่ ระดม เจ้าหน้าที่กว่า 100 คน พร้อมเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ บินโปรยน้ำ เร่งควบคุมไฟป่า ดอยสุเทพ หวั่นลุกลามเข้าใกล้ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
11 เม.ย. 69 – นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ไปยังเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดจุดความร้อน จำนวน 5 จุด ลุกลามเข้าสู่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และศาลาแปดเหลี่ยมด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจากหลายหน่วยงาน ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าผาลาด ชุดเหยี่ยวไฟ ทหารมณฑลทหารบกที่ 33 รวมถึงชาวบ้านดอยสุเทพและบ้านม้งดอยปุย มากกว่า 100 คน เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนภาคอากาศ โดยส่งเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บินโปรยน้ำลดความรุนแรงของไฟในพื้นที่สูง เพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดในช่วงเช้า
ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่น เคเอ 32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมปฏิบัติการโปรยน้ำดับไฟเพิ่มเติม เพื่อเสริมกำลังและป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม เข้าสู่พื้นที่สำคัญของจังหวัด
สำหรับ จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจาก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประมาณ 500 เมตร โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่า เมื่อวานนี้ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จในบางช่วง เนื่องจากบริเวณที่เรียกว่า “ผาผึ้ง” ซึ่งมีรังผึ้งขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ก่อนที่ไฟป่าจะลุกลามขึ้นในจุดดังกล่าวในวันนี้
ล่าสุด สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว เหลือเพียงแนวไฟที่ไหม้ดำ โดยเจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำ