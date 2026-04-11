สุชาติ รมว.ทส. สั่งสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ช่วยดับไฟป่า “แม่วงก์-คลองลาน” พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ย้ำความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน
วันที่ 11 เม.ย. 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่มีความห่วงใยสถานการณ์ไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด พร้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมในภารกิจดับไฟป่าที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ล่าสุดวันนี้ นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่
ประกอบด้วย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าฯกำแพงเพชร นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอคลองลาน นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดกำแพงเพชร นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร นายเด่นพงษ์ มั่นคง ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.12 นายคมสันต์ มณีกาญจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และนายอภิสิทธิ สมบัติมาศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน
การประชุมครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดไฟและวางแผนเชิงรุก โดย ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนงบประมาณป้องกันไฟป่าเพิ่มเติมในช่วงวันที่ 15 – 30 เม.ย.นี้ เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่เขาสูงชัน นายสุชาติ ได้สั่งการให้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากสำนักงานปลัด ทส. เพื่อปฏิบัติภารกิจบินสำรวจและประเมินสถานการณ์แบบ Real-time รวมถึงบินตักน้ำดับไฟในจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าถึงได้ยาก ซึ่งคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมขึ้นบินติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำ
นายอรรถพล กล่าวว่า รมว.ทส. เน้นย้ำป็นพิเศษเรื่องสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ โดยให้จัดระบบกำลังพลที่เหมาะสม สนับสนุนเสบียงอาหารและน้ำดื่มอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งว่า “ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อนทุกภารกิจ” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการสูญเสียให้มากที่สุด